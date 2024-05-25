中國數百項商品關稅豁免期 美國延長到6月中旬

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國貿易代表署（USTR）今天宣布，將延長來自中國的352項進口商品和77項疫情相關商品的301條款關稅豁免期至6月14日，並表示部分商品則將延長至2025年5月31日。

路透社報導，美國前總統川普政府利用旨在打擊貿易夥伴不公平行為的1974年貿易法第301條，於2018年和2019年對中國徵收關稅。

今天的行動意味著某些商品將繼續免徵進口關稅，包括飼養動物的機器、直流馬達、血壓監測儀以及專為未連接網路的空調或暖氣系統設計的恆溫器。

豁免期限原定於5月31日到期，但美國貿易代表署表示，為了便於進行過渡，期限將延長至6月14日。

美國貿易代表署表示，有些豁免將延長至2025年5月31日，以支持將供應鏈轉移出中國的努力，或在中國境外產品供應仍然有限的情況下提供額外時間。

但美國貿易代表署表示，許多產品將再次面臨關稅，其中102項商品因為公眾沒有提出要求，所以沒有延期，或沒有證據表明進一步延期將有助於將供應鏈轉移出中國。

這些產品類別包括車庫門開啟器、機車用開關、印刷電路板組件、電動摩托車、天然石墨以及一系列行李袋和斜背郵差包。

美國總統拜登以安全考量為由，保留川普政府對大量中國出口產品徵收的額外關稅，並增加禁止出口先進半導體及其製造設備的新限制。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1130525