陣亡將士紀念日川普再開罵 痛斥對手為「人渣」

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）前美國總統川普今天又一次惡毒攻擊政治對手，他在「陣亡將士紀念日」這天，把對手斥為「人渣」。

法新社報導，當美國人透過掃墓和與親友在後院野餐來紀念陣亡軍人之際，這位共和黨前總統在他的社群平台Truth Social發文攻擊他認定的敵人。

其中包括曾經審理或正在審理他案件的法官，包括他被控性侵與商業詐欺等民事案件，以及因2016年大選前向情色明星支付封口費而引發的刑事案件。

川普寫道：「祝所有人陣亡將士紀念日快樂，包括那些正在努力摧毀我們曾經偉大國家的人渣。」川普準備在11月大選與總統拜登一較高下，目前他在許多搖擺州民調居於領先。

川普接著逐一攻擊他法律的對手，他把其中一名法官稱為「瘋子」，還猛烈抨擊前雜誌專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）。

川普被控在1996年性侵卡洛爾，後來還藉由否認這項指控來誹謗她，遭法官判賠8800萬美元。

在另一篇貼文中，川普發布他在覆蓋美國國旗的墳墓前敬禮的照片，圖說寫道：「我們永遠無法取代他們，我們永遠無法報答他們，但我們可以永遠記住他們。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130528