德國2025援烏預算擬砍半 運用俄凍結資產補差額

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（中央社柏林19日綜合外電報導）儘管德國政府計劃將明年對烏克蘭軍事援助預算砍半，總理蕭茲今天堅稱，德國會持續支持烏克蘭對抗俄羅斯全面入侵，而柏林當局打算透過俄國被凍結資產彌補差額。

法新社報導，蕭茲（Olaf Scholz）在社群媒體X平台發文表示，德國是烏克蘭在歐洲最堅定的支持者，也會繼續扮演這個角色。

德國是對烏克蘭第2大援助國，僅次於美國。

德國政府發言人布赫納（Wolfgang Buechner）稍早指出，「影射我們將縮減援助的報導完全不準確」，且只要有需要，德國完全致力支持烏克蘭。

在蕭茲由3黨組成的執政聯盟中，德國2025年預算一直是各黨長期爭論不休的議題。

自由派財政部長林德納（Christian Lindner）已要求其他部會節省開支，以免國家過度舉債導致違憲。

德國最新預算草案內容，包含明年提供烏克蘭約40億歐元（約新台幣1415億元），與今年80億歐元左右的援助金額相比減少了一半。

為彌補差額，德國政府稱將仰仗七大工業國集團（G7）和歐洲聯盟（EU）所提計畫，透過俄羅斯被凍結資產籌措資金。

今年6月，G7領袖同意運用俄羅斯被凍結資產的獲利，向烏克蘭提供新一筆500億美元貸款。

蕭茲提到，這筆資金能讓烏克蘭大規模採購武器，基輔可以仰賴這項支援。（實習編譯：楊智恩/核稿：洪培英）1130820