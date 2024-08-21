蜜雪兒歐巴馬登台為賀錦麗助陣 強調希望再現
2024/8/21 11:34
（中央社芝加哥20日綜合外電報導）美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）今天在民主黨全國代表大會（DNC）上為總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）助陣說：「希望正捲土重來。」
綜合法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，蜜雪兒．歐巴馬說：「空氣中瀰漫著一種神奇美妙的氛圍…這是希望的感染力。」前總統歐巴馬稍後也將登台演說。
蜜雪兒．歐巴馬提到共和黨籍總統候選人川普時說：「川普多年來無所不用其極地試圖讓民眾害怕我們。他對這世界有限狹隘的視野，讓他覺得自己受到兩名勤奮、受過高等教育的成功人士所威脅，而他們剛好都是黑人。」
她還抨擊川普的政策，例如剝奪生育自由和刪減醫療照護。
她批評川普以「醜陋、厭女、種族歧視的謊言，取代能改善人民生活的真正想法和解決方案。」
蜜雪兒．歐巴馬敦促美國選民把票投給賀錦麗和她的競選搭檔華茲（Tim Walz），因為「沒有其他選擇」。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1130821
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