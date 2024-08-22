拜登與尼坦雅胡通話 盼儘速達成加薩停火協議

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）在談判陷入僵局之際，美國總統拜登今天敦促以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）達成加薩停火協議。

綜合法新社與路透社報導，拜登今天在與尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話時強調達成加薩（Gaza）人質停火協議的迫切性，並提到即將舉行的開羅會談至關重要。

在拜登與尼坦雅胡通話前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）旋風式訪問中東行程已於昨天結束，以色列與哈瑪斯（Hamas）並未就巴勒斯坦飛地加薩的休戰達成協議。

白宮針對這次美以領袖通話發表聲明說：「總統強調達成停火和釋放人質協議的急迫性，並討論了即將在開羅舉行的會談，以消除任何其餘障礙。」

根據聲明，拜登和尼坦雅胡還討論了美國支持以色列「應對來自伊朗所有威脅，包括其傀儡恐怖組織哈瑪斯、真主黨（Hezbollah）和青年運動（Houthi），以及美國正在進行防禦性軍事部署」的努力。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也參與了這場電話會議；賀錦麗明天將正式獲得提名，成為民主黨總統候選人。

美國新聞媒體Axios稍早表示，拜登將呼籲尼坦雅胡在美國、埃及和卡達斡旋的談判中保有更多彈性。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130822