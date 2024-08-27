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蘇丹豪雨成災大壩潰決 至少132死

2024/8/27 08:51（8/27 09:38 更新）
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受洪災及大壩潰決影響，蘇丹港民眾26日在街上排隊領水。（法新社）
受洪災及大壩潰決影響，蘇丹港民眾26日在街上排隊領水。（法新社）
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（中央社蘇丹港26日綜合外電報導）蘇丹衛生部今天表示，國內今年遭受大雨與洪水襲擊，迄今至少有132人喪生。

蘇丹自上個月以來經歷強烈雨季，間歇性山洪多出現在北部和東部地區。

衛生部聲明指出：「有10州受到影響，受災戶增至3萬1666戶、受災個人增至12萬9650人…累計達132人死亡。」

儘管蘇丹每年都會發生洪災，但預計今年的衝擊更加嚴重。蘇丹敵對將領之間衝突逾16個月，導致數百萬無家可歸的民眾逃進洪災地區。

根據衛生部資料，豪雨之下，約有1萬2420間房屋全倒，另有1萬1472間半倒，多數災損位於蘇丹北部州和尼羅州。

紅海港市蘇丹港（Port Sudan）以北的阿爾巴特地區（Arbaat）24日在豪雨襲擊下淹水，導致阿爾巴特大壩潰決、一些村落整個被沖走。

喀土穆戰爭爆發後，官府已搬到蘇丹港；而水庫是此地重要的水源。

協助救援的當地志工告訴法新社：「發現有13人死亡，其中包括婦女和兒童，失蹤的210人仍在搜尋中。」

他們報告說，洪水整個沖走20座村莊、另外損毀了50座村莊。一年當中此時降雨並不常見，通常是在11月和3月降雨。

蘇丹當局和聯合國的通報指出，豪雨期間霍亂病例激增。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1130827

蘇丹阿爾巴特水壩在豪雨過後崩塌，一名男子25日試圖越過泥水。（法新社）
蘇丹阿爾巴特水壩在豪雨過後崩塌，一名男子25日試圖越過泥水。（法新社）
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