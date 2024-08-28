德國限縮非法移民 蕭茲將與反對黨合作

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（中央社記者顏若瑾柏林28日專電）針對德國索林根持刀襲擊事件，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）昨天在圖林根邦耶納市的選舉造勢活動中表示，將在移民政策上與反對黨合作，縮緊限制非法移民數，強調德國將竭力打擊伊斯蘭恐怖份子。

德國圖林根與薩克森邦將在週日舉行議會選舉。蕭茲27日出席社民黨（SPD）在圖林根邦耶納（Jena）舉辦的選舉造勢活動。這也是蕭茲在選舉倒數5天前，唯一出席的社民黨造勢場合。

蕭茲在致詞中捍衛當前的移民政策表示，「我們制定了很多法律，為減少德國的非法移民數量提供基礎。」此外，紅綠燈執政聯盟做到承諾讓遣返的非法移民幾乎增加1/3，也延長拘留等待驅逐出境的最高期限。

德國圖林根邦與薩克森邦本週日將舉辦議會選舉，德國總理蕭茲27日在選舉造勢活動與民眾合影。中央社記者顏若瑾耶納市攝 113年8月28日

蕭茲說，聯邦議會反對黨主席願意在減少非法移民方面進行合作是正確的，「無論如何，我們將利用一切，讓我們能在德國共同決定更多好的規則」，並奠基在對民主與共同塑造這個國家的方式的原則上。

蕭茲也說，「限制非法移民政策涉及國際條約，牽涉歐盟規則，以及關乎憲法對我們的規定。此外任何實際的建議都歡迎。」

德國北威州索林根市23日在建城650年的慶典活動上發生持刀襲擊悲劇，造成3人死亡，8人受傷，震撼德國社會。犯罪嫌疑人是一名26歲的敘利亞人，目前已被拘留，他本來應該在去年因非法入境被驅逐到保加利亞。德國聯邦檢察官辦公室正在對他進行調查，罪名包括謀殺和涉嫌加入恐怖組織伊斯蘭國。

對此，蕭茲昨天上午與聯邦議會最大反對黨德國基民黨（CDU）黨主席麥茲（Friedrich Merz）會面，針對移民政策進行討論並在聯邦議會商討合作的可能。（編輯：唐佩君）1130828

德國圖林根與薩克森邦本週日將舉辦議會選舉，德國總理蕭茲（左二）27日與社民黨議員候選人，在選舉造勢場合與民眾合影。中央社記者顏若瑾耶納市攝 113年8月28日

德國圖林根邦與薩克森邦將舉辦議會選舉，德國總理歐拉夫蕭茲（舞台前立者右一）27日出席社民黨選舉造勢活動，在致詞後與候選人一起向民眾揮手致意。中央社記者顏若瑾耶納市攝 113年8月28日