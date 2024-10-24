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賀錦麗搖擺州與民有約表現得負評 自家人也挺不下去

2024/10/24 22:58（10/25 07:57 更新）
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CNN於23日進行總統市政會議廳活動，圖為民主黨候選人賀錦麗在活動中發言。（路透社）
CNN於23日進行總統市政會議廳活動，圖為民主黨候選人賀錦麗在活動中發言。（路透社）
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統大選進入決戰階段，民主黨候選人賀錦麗聲勢走下坡。她昨天參加接受選民現場提問的電視節目，表現又被評為「語多累贅而且閃爍其詞」，就連黨內策士都對她不假辭色。

「紐約郵報」（New York Post）今天報導，有線電視新聞網（CNN）昨天在賓夕法尼亞州德拉瓦郡（Delaware County）進行「總統市政會議廳」（Presitential Town Hall）活動，由賀錦麗（Kamala Harris）與當地未決選民互動，她的表現令提問的CNN記者和名嘴失望。賓州是這次大選關鍵搖擺州之一。

報導指出，超過一小時座談中，賀錦麗一直語多累贅而且閃爍其詞在回答觀望未表態選民的提問。

活動節束後，CNN主播巴什（Dana Bash）隨即表示：「跟我談過話的民眾告訴我…若她（指賀錦麗）目標是搞定（未決選民），他們沒把握她辦到了。」

曾幫助前總統歐巴馬成功入主白宮的民主黨資深操盤手艾克塞羅德（David Axelrod）於活動後上CNN談話節目表示：「不願回答問題的時候，她有點會習慣性地開始堆砌詞語，這會令我擔心。而且好幾個提問她都是這樣回答。」

艾克塞羅德表示：「其中一題是以色列相關提問，（CNN主播）安德森古柏（Anderson Cooper）直球對決提問說，『妳會比（共和黨候選人）川普對以色列更強硬嗎？』然後她回答7分鐘，內容卻跟他問的事毫無關聯。」

今年美國大選除了經濟議題之外，移民政策也是各方關注的焦點。但是艾克塞羅德說，被問到移民議題時，現年60歲的賀錦麗再度「錯失良機」。

他表示：「她認同政府每一項政策，認為都沒問題，但這是錯誤作法。有時候是不得不承認，但她卻不太讓步。」

艾克塞羅德給賀錦麗的表現負評不是沒有原因。主持人安德森古柏頻頻就政策議題逼問賀錦麗，有時她答得拐彎抹角，主持人只好尷尬地重複相同提問。

報導指出，距離11月5日大選剩下不到兩週，由於川普在7大搖擺州的平均民調全部領先，民主黨對於賀錦麗的後勢難掩憂心。

據愛默生學院（Emerson College）與民調整合網站RealClearWorld於21日至22日所做民調，川普與賀錦麗在3大搖擺州賓州、北卡羅來納州及威斯康辛州的支持度不相上下。

這項民調顯示，在賓州潛在選民中，川普獲49%支持率，賀錦麗為48%；在北卡羅來納州，川普支持率50%，賀錦麗為48%；在威斯康辛州，他的支持率49%，她則是48%。

這份民調透過電訪進行，樣本涵蓋這3州可能投票選民，其中包括威斯康辛州約800人、北卡羅來納州950人、賓州860人。該民調在3個州的誤差幅度稍有不同，整體而言介於正負3.1和3.4個百分點之間。（譯者：曹宇帆/核稿：何宏儒）1131024

影片來源：CNN
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