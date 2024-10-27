蜜雪兒歐巴馬站台助陣賀錦麗 川普痛批移民政策

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（中央社密西根州卡拉馬朱26日綜合外電報導）美國總統大選倒數10天，民主黨總統候選人賀錦麗今天請到前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬一起站台拉票，而共和黨候選人川普則是在集會中把火力對準移民。

法新社報導，賀錦麗（Kamala Harris）和川普（Donald Trump）同天在密西根州造勢。密西根州與威斯康辛州、賓州都屬民主黨「藍牆」（Blue Wall），有可能是這次11月5日總統大選勝負關鍵。

共和黨方面，川普在集會上對賀錦麗發動惡毒的人身攻擊，並不實指控她推動「開放邊境」移民政策。

川普說：「她是個蠢蛋，這個人不能當總統。」

「她會摧毀我們的國家，每個人都知道，沒有人尊重她。」他還說：「美國現在是被占領的國家。賀錦麗毀了它，我們將予以修復。」

民主黨方面，賀錦麗在德州與美國流行樂天后碧昂絲（Beyonce）在集會同台後，接下來將與人氣不墜的前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）在密西根州卡拉馬朱（Kalamazoo）的造勢活動中合體。

造勢活動之前，賀錦麗先參觀了密西根州波提吉（Portage）的私人診所，並會見醫生、醫護人員和醫學院學生，把焦點著重在共和黨較弱的墮胎權議題上。

賀錦麗對記者表示：「因為川普，因為他在聯邦最高法院的所作所為，我們現在正在美國看到一場醫療危機。」她指的是川普於總統任內任命3位大法官，導致保守派大法官占多數的聯邦最高法院於2022年推翻具里程碑意義的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決，把墮胎監管權交還各州政府。

川普與賀錦麗目前民調聲勢不分軒輊；此外，美國目前已超過3800萬選民完成提前投票。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）先前民調顯示，賀錦麗在全美以46%比43%小幅領先川普。而美國民調整合網站538網站（Fivethirtyeight.com）顯示，在密西根州，賀錦麗領先的幅度更小，以47.6%略優於川普的47.1%。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1131027