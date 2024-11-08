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川普曾解除普拉伯沃訪美禁令 學者：美印尼關係不退

2024/11/8 19:32
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（中央社記者李宗憲雅加達8日專電）印尼總統普拉伯沃今天訪問中國，接著還會赴美、英等國，展開一系列國是訪問，訪美期間可能與川普見面。川普在總統任內曾解除普拉伯沃訪美禁令，印尼學者指兩人個性相似，雙邊關係應不會倒退。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天展開上任後首次國是訪問，將先後訪問中國、美國、秘魯、巴西、英國和中東國家。外界關注普拉伯沃是否將與美國總統當選人川普（Donald Trump）見面。

印尼官員曾透露，普拉伯沃可能與美國總統當選人見面。另外，雅加達郵報（Jakarta Post）今天引述消息人士指出，印尼政府正安排普拉伯沃與川普見面的計畫。

針對川普上任後，印尼和美國雙邊關係，印尼學者指出，普拉伯沃與川普個性及政治觀點相似，因此在川普領導下，美國與印尼雙邊關係沒有理由會倒退。

印尼國家研究與創新署政治研究中心（PRP-BRIN）資深研究員安華（Dewi Fortuna Anwar）向雅加達郵報表示，普拉伯沃和川普將以兩國去年11月建立的全面戰略夥伴關係為基礎，繼續發展雙邊關係。

她認為：「兩人都是強而有力的領導人，擁有一樣的特質。」在普拉伯沃和川普領導下，印尼和美國雙邊關係沒有任何理由會倒退。

印尼國家研究與創新署政治分析家瓦西斯托（Wasisto Raharjo）也曾向中央社表示，川普將優先考慮美國利益，這和普拉伯沃的政治觀點相同，因為他們都支持民族主義和愛國主義。由於政策相近，他認為，兩人應該會相處得不錯。

報導指出，觀察川普與普拉伯沃的關係，可回溯至2020年川普執政期間，美國解除普拉伯沃訪美禁令。普拉伯沃過去因侵犯人權，從2000年起遭美國列入禁止訪美的黑名單。

2020年時任美國國防部長艾斯培（Mark Esper）邀請時任印尼防長普拉伯沃訪美，討論兩國國防合作議題。

當時，多個印尼人權團體致函時任美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo），抗議美國解除普拉伯沃訪美禁令。人權團體抗議美國無視普拉伯沃過去涉嫌侵犯人權，並要求美國調查他的人權紀錄。

普拉伯沃擔任防長任內，美國與印尼在國防上持續保持緊密關係。

現任美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）去年在雅加達出席東協防長擴大會議（ADMM-Plus）後，在社群媒體寫道：「美國和印尼間持續深化在國防上的關係。這是我們提升全面戰略夥伴關係的核心之一。」

另外，印尼和美國等國每年舉行「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）聯合軍事演習，也象徵兩國戰略關係持續緊密。

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印尼巴查查蘭大學（Padjadjaran University）國際關係副教授德尤庫（Teuku Rezasyah）表示：「印尼與美國的國防關係，一直比與美國的競爭對手中國密切得多。」他指出，未來雙方在很多國防領域都有合作機會，包括製造或買賣軍事裝備等。

不過，安華提醒印尼政府警惕川普重返白宮後，可能對中國商品徵收60%關稅。中國是印尼主要貿易夥伴，必須確保美國對中國提高關稅不會對印尼經濟造成傷害。（編輯：陳妍君）1131108

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