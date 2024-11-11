石破茂內閣總辭 首相指名選舉可望保位成功

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（中央社記者楊明珠東京11日專電）日本政府今天上午召開臨時內閣會議，石破內閣總辭。因10月底眾議院大選結果各黨不過半，預料首相石破茂下午可望在「特別國會」舉行首相指名選舉時將在第2輪投票勝出連任，今晚第2次石破內閣將上路。

日本政府今天上午8時20分（台灣時間7時20分）許召開臨時內閣會議，石破內閣總辭。日本今天起召集為期4天的特別國會，下午在眾參議院院會舉行首相指名選舉。由於眾議院大選後各黨不過半，首相石破茂很可能到第2輪投票勝出連任，將是日本時隔30年、戰後第5次進入第2輪投票才選出首相。

日本首相指名選舉雖然採兩輪投票，但多數情況是在第1輪投票獲過半數有效票被指名為首相；不過，如果第1輪投票無人獲過半票數，將由得票數前2名進入第2輪投票。

10月27日投開票的眾議院大選結果，各黨未過半，今天的特別國會首相指名選舉第1輪投票，可能無人勝出，第2輪投票將由石破茂與最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥進行決選投票，由奪票數最高者勝出。這次預料在野黨方面未能整合，石破可望再度被選出連任。

石破茂連任後，立即組新內閣，今晚第2次石破內閣上路。

預料新內閣當中，眾議院大選落選閣員的空缺，法務大臣將由眾議員鈴木馨祐、農林水產大臣由眾議員江藤拓擔任。此外，國土交通大臣由公明黨的眾議員中野洋昌擔任。其他閣員留任。

國土交通大臣原本是公明黨的代表齊藤鐵夫擔任，但公明黨代表（黨主席）石井啟一在眾議院大選落選，齊藤11月9日被選為公明黨代表。

石破今天完成組閣後，出席皇居（皇宮）的親任式及閣僚認證式，今晚第2次石破內閣上路後，將舉行記者會說明今後施政方針。

石破昨天與日本維新會代表（黨主席）馬場伸幸舉行黨主席會談，今天將與立憲民主黨代表野田佳彥、國民民主黨代表玉木雄一郎舉行黨主席會談。會談中，石破將請在野黨合作以利實現政治改革等各項政策。（編輯：唐佩君）1131111