石破茂當選連任日本首相 內閣成員將小幅異動

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本今天舉行首相指名選舉，由於選後「各黨不過半」，時隔30年再度舉行第二輪投票，最後由首相石破茂當選第103任首相，是日本戰後第5次直到第二輪投票才選出首相。

在今天之前，眾議院自二次大戰結束後只發生過4次首相指名選舉進入第二輪投票，最近一次是30年前的1994年。

石破接下來將進行組閣事宜，緊接著經過在皇居舉行的日皇親自任命首相及閣員認證儀式後，第2次石破內閣晚間將正式上路。石破預計晚間在首相官邸舉行記者會。

相較今天上午總辭的第1次石破內閣，今晚將上路的第2次石破內閣成員只有3人異動，分別是江藤拓接任農林水產大臣、鈴木馨祐接任法務大臣及中野洋昌接任國土交通大臣，其餘大臣皆獲留任。

特別國會指的是眾議院解散進行選舉後所召開的會議。日本憲法規定，從眾議院被解散後所進行的選舉日起，30天內必須召開特別國會。本次眾議院大選已於10月27日投開票。

日本時間今天下午1時舉行特別國會，在此之前，石破上午已率全體閣員總辭。

眾議院全體會議首先舉行新任議長與副議長選舉，結果由自民黨額賀福志郎當選議長、最大在野黨立憲民主黨玄葉光一郎當選副議長。

眾議院全體會議在選出新任議長與副議長後，舉行首相指名選舉。由於「各黨不過半」，石破未能在第一輪投票中取得過半票數，直到進入第二輪投票才勝出，獲指名為第103任首相；參議院全體會議也在眾議院兩輪投票中間舉行首相指名選舉，石破獲過半選票被指名為第103任首相。（譯者：黃名璽）1131111