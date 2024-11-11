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日本關鍵少數政黨黨魁玉木雄一郎坦承外遇 是否去職備受注目

2024/11/11 10:48（11/11 11:09 更新）
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日本國民民主黨黨魁玉木雄一郎（前中）11日被雜誌爆料他與前寫真女星偷情。他臨時召開記者會坦承偷情事實並謝罪。（共同社）
日本國民民主黨黨魁玉木雄一郎（前中）11日被雜誌爆料他與前寫真女星偷情。他臨時召開記者會坦承偷情事實並謝罪。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京11日專電）日本國民民主黨黨魁玉木雄一郎今早被雜誌爆料他與前寫真女星偷情。他臨時召開記者會坦承偷情事實並謝罪。玉木在上個月底的眾議院大選率領國民民主黨由原本的7席大增為28席，成為在野的「關鍵少數」政黨，備受注目。

日本富士電視台新聞網（FNN）報導，55歲的玉木今天上午被週刊雜誌FLASH電子版圖文並茂爆料他與前寫真女星偷情約會。標題是「與前寫真女星隱密不倫幽會＆在當地飯店偷情」。

日本下午將召開「特別國會」，上午9時（台灣時間8時）起玉木與首相石破茂舉行完黨主席會談後，到議員會館召開臨時記者會說明緋聞一事。

玉木低頭致歉說；「造成嚴重紛擾。今早被報導的內容大致上是事實。不僅是對我家人，對於對我寄予期待的全國很多人士，我由衷致歉。真的很抱歉。」

玉木還說：「我已向家人，尤其是向我妻子據實以告，被妻子狠狠地斥責說在這麼重要的時期被報導此事，究竟在幹什麼。我再如何謝罪也無法被（妻子）原諒，但我還是會持續謝罪的。」至於偷情的理由，玉木表示，「都是因為我心理太脆弱。」

玉木所率領的國民民主黨在甫落幕的眾議院大選由原本來的7席大躍進奪得28席，成為關鍵少數政黨，玉木備受媒體關注，包括美國駐日本大使易曼紐也關注他，7日邀他在美國駐日大使館舉行正式會談。

玉木被爆料緋聞後，是否辭去國民民主黨代表（黨主席）一職，備受關注。

玉木表示，「將聽取（同黨）夥伴的意見」，並說：「如果能被原諒的話，希望身為議員，好好工作，以回應大家的期待。」

報導說，國民民主黨內部目前還沒出現要求玉木辭去黨主席的聲音，預料玉木可保住黨主席位子。

日刊體育報報導，玉木是香川縣人，偷情的對象是現年39歲的前寫真女星小泉Miyuki，也是前香川縣的高松市觀光大使。（編輯：高照芬）1131111

日本國民民主黨黨魁玉木雄一郎11日坦承外遇，鞠躬道歉。（共同社）
日本國民民主黨黨魁玉木雄一郎11日坦承外遇，鞠躬道歉。（共同社）
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