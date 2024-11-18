山梨縣放棄興建富士山登山鐵道 擬改採膠輪系統

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本山梨縣知事長崎幸太郎今天表明，將放棄「富士山登山鐵道構想」。長崎接受了地方政府與民眾的反對看法，接下來將評估改採以膠輪行駛的新交通系統，來取代鋪設鐵軌的方式。

日本經濟新聞報導，長崎在知事選舉時提出這項政見，過去一段時間持續針對興建富士山登山鐵路進行評估。

根據構想，富士山登山鐵路將從山梨縣側的山腳連接海拔約2300公尺的5合目附近，在長度約30公里的山梨縣付費道路「富士Subaru Line」上興建輕軌系統（路面電車），如此一來將不需要進行大規模開發。

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儘管山梨縣政府今年10月底才提出中期報告，認為登山鐵路的構想「在技術上可行」，但當地的富士吉田市政府等始終未改反對立場，讓縣府判斷難以推動這項構想。

山梨縣政府目前預想將引進橡膠輪胎式的路面電車來取代須鋪設鐵軌的輕軌系統，這項方案是基於中國鐵道車輛製造商「中國中車」公司在哈爾濱市等地實際運用的交通系統，只要在12月山梨縣議會中獲得同意後，將著手展開具體評估。（譯者：黃名璽）1131118