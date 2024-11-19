川普擬出席SpaceX星艦火箭試射 與馬斯克關係更密切

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國媒體報導，美國總統當選人川普預料明天將出席觀看太空探索科技公司（SpaceX）的重型運載火箭「星艦」（Starship）第6次試射，這是川普與億萬富豪馬斯克關係日益密切的最新跡象。

法新社報導，在明天下午4時起的火箭發射窗口時間範圍內，德州布朗斯維爾市（Brownsville）周圍將為重要人物的活動實施暫時飛航限制；平時在川普西棕櫚灘（West Palm Beach）住處實施的空中交通限制將在同一時間解除。

美國媒體已報導川普計劃出席觀看火箭試射，其中NewsNation還在報導中引述德州聯邦眾議員龔薩雷茲（Vicente Gonzalez）的說法。

SpaceX創辦人、全球首富馬斯克（Elon Musk）自川普月初勝選以來，幾乎是如影隨形地出現在川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）。

馬斯克將共同執掌新的政府部門「政府效率部」（Department of Government Efficiency），由於SpaceX與美國國家航空暨太空總署（NASA）和國防部有廣泛的合約，引發了可能有利益衝突的疑慮。

「星艦」是全球最強大的火箭，這個光滑的不鏽鋼龐然大物是馬斯克達成殖民火星與讓人類成為跨行星物種願景的核心，而明天的發射將標誌著「星艦」在測試飛行中的最快周轉速度。

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才在一個月前，太空探索科技公司完成一個令人讚嘆的科技壯舉，從高聳發射台伸出被稱為「筷子」的機械手臂，成功接住「星艦」的巨大推進器，彰顯其身為全球可重複使用火箭業領頭羊的地位。

川普在勝選之夜發表演說時，熱烈讚揚了「星艦」一番，聲稱接住推進器是「看到一件美好的事」，同時強調美國自身就能達成這類技術勝利。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1131119