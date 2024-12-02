美暴風雪狂掃五大湖區 衝擊感恩節後返家人潮

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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國民眾在感恩節後忙著踏上歸途或搶買打折商品時，本季第一波強烈暴風雪在週末席捲了紐約州、賓夕法尼亞州與密西根州部分地區。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，天氣預報員預期本週頭幾天將持續出現低溫與大雪，可能對在五大湖、大平原和中西部地區旅行的人構成危險。

暴風雪導致紐約州部分地區宣布進入緊急狀態，賓州也發布了災難聲明。官員警告，在感恩節後返家的旅行者可能遭遇危險。

賓州伊利郡（Erie County）嚴重受創，當地部分地區覆蓋的積雪深度達到1公尺左右。

紐約州、俄亥俄州和密西根州部分區域降雪量至少達0.6公尺，安大略湖（Lake Ontario）與伊利湖（Lake Erie）附近鄉鎮首當其衝。

紐約州西部部分地區昨天積雪速度達到每小時約7.6公分，迫使官員宣布當地進入緊急狀態。

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）日前告訴美聯社，該州已為因應暴風雪進行準備作業數天，部署剷雪機與數以千計工作人員、諮詢公共設施服務供應商，並從州內其他地方調派人員提供協助。（譯者：洪培英）1131202