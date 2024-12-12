曹國上訴遭韓最高法院駁回 5年內無法競選總統

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（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）韓國祖國革新黨黨魁曹國就子女升學舞弊等案上訴，今天遭最高法院駁回，確定判處2年有期徒刑，這也意味著他5年內無法競選總統，並將被褫奪國會議員資格。

曹國 曹國 黨籍：祖國革新黨

生日：1965年4月6日

首爾大學法律系畢業

曾任法律系教授、文在寅政府民政首席秘書官、法務部長 看更多 關閉 今年2月因涉嫌子女升學舞弊、阻礙青瓦台特別監察組調查等罪嫌，遭二審法院判處有罪，須服2年有期徒刑並繳回600萬韓元（約新台幣14.3萬元）。韓國最高法院今天就此裁定維持原審。

最高法院表示，原審判決並未發生對判決有罪部分審理不足、脫離自由心證範圍、無罪推定原則、公訴權濫用等相關法理，因此做出這項裁定。對於曹國在上訴審中主張量刑不當，最高法院則指出此案不滿足這項主張要件。

根據韓國刑事訴訟法，遭判處無期徒刑、10年以上有期徒刑或監禁的案件，才能主張量刑不當上訴。對於檢方就二審中裁定無罪部分的上訴，最高法院同樣駁回。

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隨著最高法院作出裁決，至二審為止都以不拘留狀態接受裁判的曹國將坐滿2年牢；但最高法院裁判時，當事人無義務必須出席，曹國今天並未到場，因此未遭當庭逮捕。

曹國原本被視為下屆總統有力人選之一，但根據相關法規，曹國今後5年內失去被選舉權，代表他將無法參選下屆總統，國會議員資格也將遭褫奪。韓聯社報導，檢方預計盡速將曹國逮捕入獄，但依前例來看，最高法院判決到實際入獄之間可能會耗時數日。（編輯：張芷瑄）1131212