軟銀將巨額投資美國 孫正義：投資AI相關

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（中央社記者楊明珠東京17日專電）美國總統當選人川普今天在美國佛羅里達州住家，與日本軟體銀行集團創辦人孫正義出席記者會。川普宣布，軟銀未來4年將在美國投資1000億美元。孫正義接受日媒專訪時表示，將進行與AI有關的投資。

日本放送協會（NHK）報導，美國時間16日，川普（Donald Trump）在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的住家與孫正義舉行會談後一同召開記者會。川普宣布，軟銀承諾的1000億美元（約新台幣3兆2500億元）投資計畫，至少創造10萬個就業機會。

川普表示，「這項歷史性的投資，象徵對美國的未來很有信心，這有助於確保人工智慧、新興科技和其他未來產業在美國設立、創造及發展」。

孫正義說：「川普在美國總統選舉勝出，我對美國經濟的信心大幅增強」。

2016年美國總統大選結束後，孫正義曾對川普承諾，將對美國進行500億美元的投資。

孫正義今天在記者會上表示，「這次承諾投資的金額是之前的2倍，象徵我對美國的信心。日本民眾對於美日情誼堅固引以為傲。很期待這項投資能實現」。

川普在記者會中開玩笑地表示，「期盼孫正義實際向美國投資的金額能增為2000億美元。」孫正義聽到此語後，與川普大力握手，展現兩人交情甚篤。

在與川普一同出席記者會後，孫正義接受NHK專訪時表示，「昨天與川普從早上到傍晚同處約7個小時。兩人一同共進早餐，共度一段美好的時光。」

被記者問及軟銀承諾對美國投資1000億美元計畫的可行性時，孫正義有自信地表示，「軟銀集團有好幾十兆日圓的資產，也有各種調度資金的手段」。

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孫正義還指出，「將進行人工智慧（AI）的資料中心等各種與AI有關的投資。軟銀集團已有很多這方面的事業，將更進一步增加、強化。目前生成AI的世界正急速成長，川普對此抱持積極態度，自己也樂觀其成」。

孫正義強調：「我認為今後將有更多公司向川普做出很多提案。軟銀先下手為強，能拓展各種商機及結交夥伴。當機立斷，決策要做得快一點比較好。」（編輯：韋樞）1131217