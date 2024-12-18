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拜登沉默面對任期將盡 川普掌握全球話語權

2024/12/18 07:56（12/18 08:23 更新）
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美國總統拜登（左）和總統當選人川普（右）。（中央社製圖；右圖版權屬公眾領域，左圖取自facebook.com/joebiden）
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（中央社記者廖漢原紐約17日專電）美國總統拜登明年1月20日離開白宮，拜登近期未舉行記者會與受訪，也未回應重大議題，總統當選人川普已全面囊括美國頭條與國際議題話語權。

拜登（Joe Biden）卸任前前往於巴西里約熱內盧舉行的20國集團（G20）峰會，期間與中國國家主席習近平舉行會談；之後出訪非洲國家安哥拉，國際陸續發生南韓總統尹錫悅短暫戒嚴、中東敘利亞前總統阿塞德（Bashar al-Assad）垮台等重大變局。

相對於拜登政府官員如國務卿布林肯（Antony Blinken）與國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）等，卸任前仍不斷說明美國外交政策，回顧對烏克蘭與中東戰局的投入，拜登則顯得相當安靜，外界僅記得他違反早前承諾，特赦兒子韓特（Hunter Biden）非法取得槍枝、逃稅等罪行。

拜登在國際活動的舉止一如選舉時的緩慢。紐約時報（New York Times）指出，拜登總統任期已近黃昏，他從政半個世紀，最後篇章的最後日子仍充滿變數。隨著時間過去，他看來又老了點，即使白宮助理說他在戰情室依舊生龍活虎，但難以想像他曾經認為還可以當家4年。

拜登從上世紀就想當美國總統，無奈時不我予，兩位民主黨籍前總統柯林頓（Bill Clinton）與歐巴馬（Barack Obama）都連任，拜登在2任副總統與一任的前總統川普（Donald Trump）任期後終於扶正，但今年被迫退選與民主黨大幅落敗，退場顯得難堪與不易。

美國總統卸任前失去媒體焦點，執政進入跛鴨狀態純屬正常，即將回朝的川普顯然掌握國內外話語權，還未上任已陸續宣布重大政策，國際領袖爭相安排會晤，國家廣播公司（NBC）綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）揶揄道「總統，還在位置上嗎」？

紐時認為，拜登是老派政治人物，選後維持風度與安靜，缺席美國社會的重大論述，他曾說川普威脅美國的民主，如今卻一片靜默，連助理都拒絕回應提問。

部分拜登身邊友人說，他可以安適面對任期最後時刻；也有友人說他心情不佳，對同黨議員抨擊特赦韓特感到憤怒。白宮官員表示，川普吸引新聞頭條，但拜登和幕僚為避免新政府取消支出，忙著確認潔淨能源、製造業與基建計畫等法案的撥款。

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即使拜登將卸任，白宮記者依規定仍需跟近採訪行程。拜登近期少與記者互動，選後未舉行記者會與接受專訪，出訪安哥拉與巴西也是惜字如金，沉默居多。對意外特赦兒子與是否司法保障川普的宿敵，也沒有說明。

華府在今年底耶誕假期間異常沉默，民主黨人士選後陸續打包離去；川普與新政府人士多在佛羅里達州與紐約運籌帷幄，除了與國會議員溝通外，少在華府沼澤出沒，美國政治風氣預料明年將出現大幅變化。（編輯：韋樞）1131218

#川普
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