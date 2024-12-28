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加拿大財長外長赴川普宅第 會美國準商務與內政部長

2024/12/28 17:54
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（中央社渥太華27日綜合外電報導）加拿大財政與外交兩部長今天在美國總統當選人川普的佛州住所海湖俱樂部，與川普準備提名的商務部長和內政部長人選會晤。川普揚言對加拿大加徵關稅，渥太華設法化解威脅。

法新社報導，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）和新任財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）在海湖俱樂部（Mar-a-Lago），與將主導美國關稅及貿易施政的川普內定商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及美國準內政部長柏根（Doug Burgum）會晤。

勒布朗的發言人柯莫（Jean-Sebastien Comeau）證實這場會面的與會者，並形容會談「正面且成效卓著」。

柯莫透過聲明表示，勒布朗與趙美蘭在會中「概述加拿大的邊境計畫措施，並重申（與美方）皆致力於加強邊界安全及對付芬太尼所造成的傷害，以維護加拿大和美國民眾性命」。

加拿大草擬的邊境計畫是渥太華因應川普（Donald Trump）的諸多關切事項所採取的回應之一，估計將耗資10億加元（約新台幣228億元）。

柯莫還說，盧特尼克和柏根「同意將資訊傳達給川普總統」。

加拿大的出口逾75%銷往美國，且將近200萬加拿大人的就業仰賴美加貿易。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1131228

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