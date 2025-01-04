美醫務總監警告酒精增加罹癌風險 建議更新警語

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國醫務總監莫西（Vivek Murthy）今天在公告中說，飲酒會增加罹患乳癌、結腸癌、肝癌等7種癌症的機率，呼籲在酒精飲料上標註致癌風險警語。

綜合法新社與路透社報導，莫西說，酒精和癌症之間的關聯自1980年代就為人所知，有愈來愈多證據證實酒精的危害。然而，目前強制標註的警語無法解決這種健康威脅。

莫西在聲明中說：「酒精是公認且可預防的致癌因素，每年在美國造成約10萬名癌症病例和2萬名癌症死亡個案。」

他強調，這比每年約1萬3500名與酒精相關的交通事故死亡人數還要多，「但多數美國人不知道有這種風險」，因此亟待宣導。

美國現有警語是於1988年推出，僅提到「基於（嬰兒）先天缺陷風險，女性在孕期中不應飲酒」，以及「飲酒有損駕駛車輛或操作機械的能力，且可能導致健康問題」。

莫西呼籲國會效法韓國、愛爾蘭等其他國家的做法，更新這些警語，以反映當前公認的癌症風險。

他在聲明中指出：「飲酒是美國第3大可預防的致癌因素，僅次於抽菸和肥胖。」

公告提到，無論飲用啤酒、葡萄酒或烈酒，目前已確認飲酒會增加至少7種癌症風險，包括乳癌、結腸直腸癌、食道癌、肝癌、口腔癌、咽癌和喉癌。單以乳癌來說，所有病例中，有16.4%可歸因於飲酒。

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但大眾對此風險的意識遠遠不足。2019年一項調查發現，僅45%的美國人認為酒精是致癌風險因子；相較之下，有91%認為輻射暴露是致癌風險因子，認為菸草、石棉、肥胖有致癌風險的人也分別占89%、81%和53%。

此外，美國飲食指南建議男性每天最多飲用2杯酒、女性最多1杯，新公告也質疑是否恰當。令人擔憂的是，有17%與酒精相關的癌症死亡個案均遵守上述指南建議，顯示這些建議有待重新商榷。（譯者：曾依璇/核稿：張茗喧）1140104