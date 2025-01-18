因應川普上任驅逐移民 拉美加勒比海國家聯手因應

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市17日專電）包括墨西哥和拉丁美洲，以及加勒比海地區等10國的外交部長和代表首度齊聚墨西哥首都墨西哥城，共同擬定聯合戰略加強區域合作，以面對川普驅逐移民後，對各國社會經濟可能帶來的嚴峻挑戰。

這次會議主題為「北美洲路線上的人類流動：邁向有序、安全、合法、負責任並且人道的管理」。會議由墨西哥外交部主辦，重點在於未來如何協調各國行動，以保護移民人權，預防虐待暴力行為，並且人道管理移民的流動。

出席的國家除了墨西哥外，包括貝里斯、巴西、哥倫比亞、古巴、薩爾瓦多、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯和委內瑞拉的外交官員代表，範圍涵蓋中美洲，南美洲以及加勒比海地區的國家，堪稱歷年來最大規模討論移民問題的會議。

綜合當地媒體報導，會議的重心特別放在貝里斯、薩爾瓦多、宏都拉斯和瓜地馬拉4個關鍵的移民國家，因為這4國，是在美國的移民主要來源地、中轉站和返回國。

報導指出，這些移民不只因為面臨暴力、貧困及氣候變遷影響生活等結構性問題，而離開自己的國家，同時也擔心美國移民政策可能更為緊縮，因此他們要求其他與會國家必須採取措施，共同協助面對。

在美國移民人數最多的薩爾瓦多和瓜地馬拉的代表認為應該未雨綢繆，加強輔導被遣返的移民重新融入生活，避免引發更多的社會問題。此外，也要防範成千上萬的非法移民在路途中，受到人口販運組織和血腥暴力的威脅。貝里斯代表則強調，處理移民問題需要國際支持，例如改善邊界基礎設施和相關移民的協助服務。

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以瓜地馬拉為例，根據瓜國政府統計，目前約有270萬瓜國公民在美工作生活，但其中只有40萬人擁有合法的文件。而瓜地馬拉移民中心（Guatemalan Migration Institute）更指出，2024年被美國政府遣返的瓜地馬拉移民超過6萬1000人，創下歷史紀錄，而到今年遣返工作仍在陸續進行。如果川普總統上任後大規模驅逐非法移民，數字恐怕會大幅增加。

此外，移民被驅逐恐怕也會衝擊各國經濟，瓜國海外移民2024年匯回母國的款項，就高達215億美金（約新台幣7000億元），不只是歷年來最高，更佔了瓜地馬拉全年國內生產毛額（GDP）的20%，是瓜國經濟穩定的重要支柱。（編輯：高照芬）1140118