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薩爾瓦多巨型監獄可關4萬囚犯 軍事管理「無路可逃」

2025/2/5 08:52
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市4日專電）為了加強和美國關係，薩爾瓦多總統布格磊主動提議讓監獄可以關押美國罪犯。而薩國這座名為「反恐怖主義監禁中心」的監獄啟用近2年，已讓當地黑幫分子聞風喪膽。

「反恐怖主義監禁中心」（CECOT，Terrorism Confinement Center）是全美洲最大的監獄，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）2019年上任時，面對敗壞的薩國治安，2022年下令全國進入緊急狀態，全力打擊犯罪。「反恐怖主義監禁中心」在2023年啟用後，成為關押罪犯的大本營。

綜合外媒報導，CECOT位於首都聖薩爾瓦多（San Salvador）東南方約75公里的叢林邊緣，駐守1000名獄警及600名全副武裝士兵。監獄圍牆高3公尺，建築物四周還架設高壓電網，共耗資1億美元（約新台幣32億元）興建。

CECOT最多可容納4萬名囚犯，目前主要關押最惡名昭彰的「MS-13」和敵對「Barrio 18」2個幫派超過1萬5000名罪犯，他們大多犯下謀殺、綁架等嚴重罪刑，有的囚犯甚至被判處數百年以上的徒刑。

此外，所有囚犯被全天候監控，每個人剃光頭，僅能穿著白色內衣褲，一天只有半小時可以離開牢房活動，睡在沒有床墊的不銹鋼板上，禁止使用任何餐具，只能以手就食，一桶水供飲用洗漱，生活條件極為惡劣，更被斷絕與外界一切聯繫。外界以「世上最恐怖的監獄」、「無路可逃」和「有去無回」來形容CECOT監獄。

薩國政府宣稱，2年內已逮捕超過8萬名黑幫罪犯，治安大幅改善，謀殺率降到史上最低，總統布格磊的支持度也超過8成居高不下。

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但從2022年宣布緊急狀態以來，違法濫捕情況層出不窮，當地警方甚至傳出將「身上有刺青的通通抓起來」，造成冤獄不斷。報導指出，CECOT監獄外每天都有上千名心急如焚的家屬哭喊，要求探視親友。布格磊去年也坦承，並且釋放超過8000名被拘捕的無辜者。

儘管國際組織頻頻抨擊薩國政府侵害人權，但當地黑幫犯罪明顯受到控制。布格磊近期向到訪的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），主動提出願意收容美國罪犯和被驅逐出境的非法移民，也引發各界質疑和批評。（編輯：張芷瑄）1140205

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