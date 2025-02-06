加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

法國會終通過2025預算案 政府挺過不信任投票暫獲喘息

2025/2/6 21:36（2/6 22:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
法國總理白胡（前左）5日在不信任案投票前發表談話。（路透社）
法國總理白胡（前左）5日在不信任案投票前發表談話。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎6日綜合外電報導）法國2025年預算案之前在國會卡關，不但引發數月的政壇動盪，也造成前政府垮台。法國國會今天終於通過2025年度預算案。現任政府也挺過國會的不信任投票，暫獲喘息空間。

法新社報導，由右派和中間偏右派掌控的上議院今天以219票對107票通過2025年預算案。法國總理白胡（Francois Bayrou）本週稍早因強行推動預算案在下議院以未經投票方式過關，而面臨隨之而來的2次不信任投票。

預算案在國會卡關導致前總理巴尼耶（Michel Barnier）政府去年垮台。而被法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）找來終結連月來政治危機的中間派老將白胡，目前為止挺過了不信任投票，逃過垮台的命運。

法國財政部長隆巴德（Eric Lombard）在上議院讚揚預算案過關，他形容此預算案為「財政復甦」計畫，目標在2025年將財政赤字降至占國內生產毛額（GDP）5.4%。

隆巴德指出，此預算案將透過撙節300億歐元與依照個人負擔能力調整增稅200億歐元的空前努力，來達到這個目標。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

反對黨極右派國民聯盟（RN）和社會黨（PS）雖不支持預算案，但也沒有支持極左派不屈法國（LFI）昨天提出的不信任投票，白胡政府因而逃過一劫。

分析家指出，白胡雖暫獲喘息空間，但他的總理職務仍不穩固，仍可能因今年稍後更多國民聯盟和社會黨支持的不信任投票而不保。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1140206

#下議院
#上議院
#法國
#法國
#社會黨
#馬克宏
#國會
#法國國會
#法新社
#國民聯盟
延伸閱讀
法總理白胡政府挺過不信任投票 仍面臨不確定未來法民調：總統馬克宏聲望探新低 不滿意度近8成馬克宏新年談話露悔意 暗示以公投打破政治僵局法極右與左翼聯手通過不信任動議 總理巴尼耶上任僅3個月垮台
白胡
法國新內閣延攬2位前總理 防長外長留任法國內閣名單難敲定 耶誕前能否出爐未定之天
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

102
更多編輯台推薦新聞：