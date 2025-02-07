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美國暫停對外援助 重創全球對抗饑荒行動

2025/2/7 11:55
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普政府致力裁撤及重塑美國對外援助，正導致預防與因應饑荒的複雜全球系統陷入癱瘓。

路透社報導，國際饑荒監測和救援系統早在川普重返白宮之前就努力對抗開發中國家的饑荒，如今在美國突然停止對外援助之際面臨多重打擊。

川普上月20日就職後即下令凍結資金，預計實施90天，好讓政府在這段時間內審查所有對外援助計畫。國務卿盧比歐（Marco Rubio）說，部分例外情況可讓緊急糧食援助持續下去。

在許多緊急援助至少暫時中斷下，人道組織試圖釐清哪些援助計畫可以繼續進行。雪上加霜的是，川普本週採取行動關閉美國國際開發總署（USAID）。

聽過簡報的USAID前高階官員瑪希亞．黃（Marcia Wong，音譯）說，約50萬公噸、價值3.4億美元的糧食正在轉運或存放，去向尚待決定，人道組織在等著美國國務院批准分發糧食。

援助人員告訴路透社，美國也已停止提供現金援助讓蘇丹和加薩（Gaza）民眾購買食物及其他必需品。

人道組織在獲取緊急糧食行動資金方面也遇到障礙。至少6名消息人士說，有關哪些計畫可繼續進行的問題都未得到答覆，因為回答這些問題的USAID官員正被迫休假。

定期發布糧食安全警報以預防饑荒的美國「饑荒預警系統」（Famine Early Warning Systems Network）已關閉，導致救援組織失去一個得知哪裡需要人道援助、如何援助的重要來源。

衝突讓大批群眾陷入令人絕望的飢餓狀態，美國是最大單一捐助國，過去5年提供646億美元用於人道援助，在聯合國紀錄中，至少占這類資金總額的38%。

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根據2024年全球糧食危機報告（Global Report on Food Crises），2023年，在59個國家或地區有近2.82億人處於糧食極度短缺狀態，危及他們的性命或生計。

在國際危機組織（International Crisis Group）專門研究預警和糧食安全的分析師紐敦（Chris Newton）說：「饑荒在2000年代從世界上逐漸消失，現在隨著我們愈來愈視而不見，可能加速捲土重來，同時成為更常見的政治和戰爭工具。」（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1140207

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