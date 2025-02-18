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印尼經濟官員：須改善經商環境以因應川普上任挑戰

2025/2/18 18:23（2/18 18:41 更新）
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印尼國家經濟委員會主席盧胡特（Luhut Pandjaitan）（前中）18日接受中央社訪問表示，歡迎各國來印尼投資，其中也包括台灣。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年2月18日
印尼國家經濟委員會主席盧胡特（Luhut Pandjaitan）（前中）18日接受中央社訪問表示，歡迎各國來印尼投資，其中也包括台灣。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年2月18日
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（中央社記者李宗憲雅加達18日專電）印尼國家經濟委員會主席盧胡特表示，為實現經濟成長目標，印尼須應對中國經濟走緩及台海、兩韓緊張局勢升高等挑戰；至於美國總統川普政策對印尼經濟的影響，將取決於印尼如何改善經商環境，以吸引外資轉移投資地至印尼。

盧胡特（Luhut Pandjaitan）今天出席2025年印尼經濟高峰會。他表示，為實現經濟成長目標，印尼「必須應對各種短期全球經濟挑戰」，包括川普（Donald Trump）第2任期、歐洲經濟成長疲弱、開發中國家的國債壓力，以及中東和俄烏戰爭。

亞洲方面，盧胡特提及中國經濟走緩，以及兩韓、台灣與中國的緊張局勢升高。針對區域情勢緊張，盧胡特會後向中央社表示，他無法給世界領導人建議，但「大家都希望看到和平」。

盧胡特認為，川普政策對印尼經濟的影響，將取決於印尼如何改善經商環境，以吸引外資轉移投資地至印尼；他指出，這同時也是「印尼的機會」。

他表示，印尼也正面臨多項中期挑戰，包括糧食安全、氣候變遷、地緣政治和經濟競爭，以及數位變革和人工智慧（AI）。

不過，盧胡特仍對印尼經濟發展前景信心十足。他引用多個機構預測指出，2025年印尼經濟成長率仍能達到5%至5.2%，在20國集團（G20）和東南亞國家協會（ASEAN）國家中排名第4，僅落後印度、菲律賓和馬來西亞。

他坦承，與其他東協國家相比，印尼經商和投資環境仍然落後，因此改善投資環境及提高工業競爭力，對確保印尼創造就業機會至關重要。

盧胡特說：「若競爭力不提升，產業就會轉移至競爭力較強的國家。」他指出，印尼的物流成本、貿易政策和勞工技能都需提升。

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論壇後，盧胡特向中央社記者表示，歡迎各國來印尼投資，其中也包括台灣。

盧胡特說，印尼政府正討論一些海外半導體公司投資印尼的可能性，但並非精密半導體，主要是車用晶片。（編輯：陳承功/陳妍君）1140218

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印尼國家經濟委員會主席盧胡特（台上講者）18日出席2025年印尼經濟高峰會。他表示，為實現經濟成長目標，印尼須應對全球經濟挑戰，包括中國經濟走緩，及兩韓和台海緊張局勢升高。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年2月18日
印尼國家經濟委員會主席盧胡特（台上講者）18日出席2025年印尼經濟高峰會。他表示，為實現經濟成長目標，印尼須應對全球經濟挑戰，包括中國經濟走緩，及兩韓和台海緊張局勢升高。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年2月18日
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