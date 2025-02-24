馬克宏華府行 盼讓川普將歐洲納入俄烏停戰談判

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（中央社巴黎23日綜合外電報導）法國官員在總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問華府前表示，馬克宏將利用他與川普的「特殊」關係，讓美國領袖將歐洲納入終結烏克蘭戰爭的任何談判之中。

法新社報導，馬克宏將在俄羅斯入侵烏克蘭屆滿3週年之際走訪白宮，由於川普對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）態度日益友好，預料馬克宏將敦促川普為美國盟友安全著想。英國首相施凱爾（Keir Starmer）也將在本週稍後訪問美國。

馬克宏今天飛往華盛頓前於社群平台X表示，歐洲領袖正「致力確保以公正、穩固與持久的方式讓烏克蘭恢復和平，並透過所有即將舉行的談判，加強歐洲的安全」。

川普宣布準備與蒲亭恢復外交往來，並在沒有歐洲國家與烏克蘭參與下結束俄烏戰爭，震撼歐洲。他似乎在呼應俄羅斯對烏克蘭應為這場戰爭負起責任的論調。

面對美國震驚四座的政策轉變，馬克宏上週與主要領袖召開2次會議，試圖協調如何予以回應。他當時表示，俄羅斯「對歐洲人構成了生存威脅」。

馬克宏在X貼文表示，他最近與施凱爾、歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）進行會談。

法國官員表示，馬克宏在與川普會晤時，比其他領袖多了一個優勢，因為「他與美國總統建立了特殊關係」。

智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）美國問題專家貝林（Celia Belin）說：「馬克宏擁有足夠經驗採取正確態度。」但她警告，「沒有人能保證這種方法一定奏效」。

馬克宏與川普都在2017年展開他們的第1個總統任期，並以魅力攻勢與相互恭維發展彼此關係。

但這種兄弟情並未如馬克宏計劃的那般奏效，他未能說服川普留在巴黎氣候協定以及與伊朗達成限制核武的國際協議。

對於派遣維和部隊前往烏克蘭以確保未來協議，歐盟內部存在嚴重分歧，但馬克宏這趟華府之行仍獲得大多數歐洲領袖支持。

法國總統府表示，馬克宏有信心向川普承諾歐洲將努力確保自身國防安全。同時，他將敦促川普繼續支持烏克蘭，「提供必要的軍事支持並尊重其主權」。

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分析人士表示，馬克宏此行成果還有待觀察。

接近法國總統府的一名消息人士表示，無論結果如何，華盛頓會談的基調可能非常強硬，「完全不帶濾鏡」。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140224