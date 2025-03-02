日國會議員質詢 疑新世代潛艦電池技術外洩中國

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（中央社記者楊明珠東京2日專電）日本眾議員日前在眾議院預算委員會分科會（小組會）上質詢時指出，可能搭載於新世代潛艦的全樹脂電池技術機敏資料可能已外洩給中國企業，經濟產業大臣武藤容治對此表示會展開調查。

日本產經新聞報導，2月27日在眾議院預算委員會分科會上，眾議員福島伸享質詢武藤容治時指出，正研議是否用於新世代潛艦的全樹脂電池技術可能已外洩給中國企業。

位於福井縣越前市、擁有全樹脂電池技術的APB公司的經營被與中國企業過從甚密的日本企業掌握，導致機敏資料外洩。

基於經濟安全保障的觀點，武藤回答：「將展開調查」。

福島深諳經濟安全保障知識，根據日本前國家安全保障局長北村滋擔任負責人的「北村經濟安保」（Kitamura Economic Security, 暫譯）公司所做的報告質詢，要求政府調查。

全樹脂電池是曾任職於日產汽車公司的堀江英明所發明，2018年為了量產而成立APB公司，與川崎重工業共同研究潛艦應用。

APB公司的研發曾獲得日本國立研究開發法人「新能源產業技術綜合開發機構」（NEDO）75億日圓（約新台幣16億6000萬元）的補助金。

有關機敏資料外洩的原因，福島指出，「為了開發量產技術，需調度資金，結果就發生企業經營權被奪的情況」。

APB公司的最大股東原本是大型化學廠商三洋化成工業，但2022年11月將持股賣給以半導體設計事業為主力的TRIPLE-1（位於福岡市博多區，簡稱T公司），T公司成為最大股東後，與中國企業的交流機會增加。

北村的報告記載，「T公司的董事等在經歷和行動中，與中國關係密切」。

福島舉例指出，2023年3月由T公司派來的董事安排中國電信巨頭華為（Huawei）技術人員等共4人到APB公司的工廠參觀。

在此之前，T公司董事捎來電子郵件表示，「對全樹脂電池的素材頗感興趣」、「中國也有很多類似的研究，但還不到可量產的階段」。這些內容是華為感興趣的。

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福島表示，華為的技術人員在參觀工廠時，也視察了APB公司的電池材料、生產設備等。之後，T公司董事頻繁地詢問詳細的技術資訊，可能在過程中，機敏資料外洩到中國企業。

福島在質詢時提出警語指出，「如果機敏資料外洩到中國，被運用於潛艦等軍備的話，日本和中國的軍力可能逆轉」。福島還表示，「T公司的一連串言行如果有所圖謀的話，相當於間諜行為，在經濟安全保障上是一大隱憂」。（編輯：田瑞華）1140302