加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台銀2行員涉組詐騙集團 金管會開罰2200萬
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
和平協議談判
新聞專題
和平協議談判1/66
首頁 / 國際

美國烏克蘭高層會談 烏方將提海空局部停火

2025/3/11 17:49（3/11 18:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為烏克蘭總統澤倫斯基（前左）10日在利雅德與沙烏地阿拉伯的沙爾曼王儲（前右）會面。（Saudi Press Agency/Handout via 路透社）
圖為烏克蘭總統澤倫斯基（前左）10日在利雅德與沙烏地阿拉伯的沙爾曼王儲（前右）會面。（Saudi Press Agency/Handout via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社沙烏地阿拉伯吉達11日綜合外電報導）烏克蘭與美國高層官員今天在沙烏地阿拉伯港口城市吉達（Jeddah）會談，預料基輔當局將向華府提出與俄羅斯局部停火的計畫。

法新社記者現場報導，美烏官員已經開始會談。烏克蘭外交部也在社群媒體貼文宣布：「烏克蘭與美國代表團開始在沙烏地阿拉伯吉達市開會。」

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）告訴記者：「我們準備好盡一切努力來達成和平。」

這場會談是美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上月在白宮爆發爭執以來，美烏官員的最高層級會議。

川普斥責澤倫斯基「不知感恩」後，華府對烏克蘭暫停軍援、情報共享及獲取衛星影像的管道，以迫使基輔當局坐上談判桌。

一位不願透露姓名的烏克蘭官員昨天告訴法新社：「我們確實有關於海空域停火的提議。」

「這些都是易於安排及監控的停火選項，可能可以從這些選項開始（展開停火）。」

參與今日會談的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天指出，川普政府可能會對這類提議感到滿意。

盧比歐告訴記者：「我不是說光靠這些就夠了，但你需要看到這樣的讓步，以結束這場衝突。」

他還說：「俄羅斯無法征服整個烏克蘭，而烏克蘭要在任何合理時間內迫使俄國一路退回2014年所在位置，顯然也是非常困難。」當年俄國奪取了烏克蘭的克里米亞半島（Crimea），並支持烏東分離主義者的攻勢，之後又在2022年2月24日全面入侵烏克蘭。

另一方面，俄羅斯首都莫斯科市長今天說，烏克蘭出動許多無人機大舉夜襲莫斯科。當局談到，這似乎是俄烏戰爭開打以來，對莫斯科發動的最大規模無人機攻擊，至少1人喪命。

俄羅斯國防部表示，已在全國各地擊落337架無人機，在莫斯科周圍擊落91架，在與烏克蘭接壤的庫斯克州（Kursk）也擊落126架。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

路透社報導，烏克蘭官員今天也指出，俄羅斯部隊發射彈道飛彈及126架無人機襲擊烏國，導致一座燃料儲存設施起火，並在不同地區造成至少2人受傷。

俄羅斯國防部今天另表示，俄軍已收復庫斯克州逾100平方公里的土地以及12個聚落。烏克蘭部隊去年8月攻入庫斯克州，基輔當局宣稱此舉是為了未來的談判取得籌碼，並迫使俄國從烏東撤軍。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140311

#川普
#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#基輔
#外交部
#沙烏地阿拉伯
#美國
#國防部
#葉爾馬克
#澤倫斯基
#盧比歐
#停火
#川普外交
延伸閱讀
捷克政府高層召開特別會議 強化國防續挺烏克蘭莫斯科市長：烏克蘭無人機夜襲至少1死 俄烏戰以來最大規模美國務卿盧比歐稱烏克蘭需犧牲土地換和平 俄持續收復庫斯克
川普
川普矛頭指向南韓 傳華府考慮列入敏感國家川普4月訪中「川習會」？中國：沒有訊息可發布
澤倫斯基
烏克蘭擬提局部停火 盧比歐：美方軍援可能恢復凱利挺烏克蘭遭馬斯克痛斥叛徒 凸顯美政治分歧
和平協議談判
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美國務卿盧比歐稱烏克蘭需犧牲土地換和平 俄持續收復庫斯克
17
更多編輯台推薦新聞：