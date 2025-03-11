美國烏克蘭高層會談 烏方將提海空局部停火

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（中央社沙烏地阿拉伯吉達11日綜合外電報導）烏克蘭與美國高層官員今天在沙烏地阿拉伯港口城市吉達（Jeddah）會談，預料基輔當局將向華府提出與俄羅斯局部停火的計畫。

法新社記者現場報導，美烏官員已經開始會談。烏克蘭外交部也在社群媒體貼文宣布：「烏克蘭與美國代表團開始在沙烏地阿拉伯吉達市開會。」

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）告訴記者：「我們準備好盡一切努力來達成和平。」

這場會談是美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上月在白宮爆發爭執以來，美烏官員的最高層級會議。

川普斥責澤倫斯基「不知感恩」後，華府對烏克蘭暫停軍援、情報共享及獲取衛星影像的管道，以迫使基輔當局坐上談判桌。

一位不願透露姓名的烏克蘭官員昨天告訴法新社：「我們確實有關於海空域停火的提議。」

「這些都是易於安排及監控的停火選項，可能可以從這些選項開始（展開停火）。」

參與今日會談的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天指出，川普政府可能會對這類提議感到滿意。

盧比歐告訴記者：「我不是說光靠這些就夠了，但你需要看到這樣的讓步，以結束這場衝突。」

他還說：「俄羅斯無法征服整個烏克蘭，而烏克蘭要在任何合理時間內迫使俄國一路退回2014年所在位置，顯然也是非常困難。」當年俄國奪取了烏克蘭的克里米亞半島（Crimea），並支持烏東分離主義者的攻勢，之後又在2022年2月24日全面入侵烏克蘭。

另一方面，俄羅斯首都莫斯科市長今天說，烏克蘭出動許多無人機大舉夜襲莫斯科。當局談到，這似乎是俄烏戰爭開打以來，對莫斯科發動的最大規模無人機攻擊，至少1人喪命。

俄羅斯國防部表示，已在全國各地擊落337架無人機，在莫斯科周圍擊落91架，在與烏克蘭接壤的庫斯克州（Kursk）也擊落126架。

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路透社報導，烏克蘭官員今天也指出，俄羅斯部隊發射彈道飛彈及126架無人機襲擊烏國，導致一座燃料儲存設施起火，並在不同地區造成至少2人受傷。

俄羅斯國防部今天另表示，俄軍已收復庫斯克州逾100平方公里的土地以及12個聚落。烏克蘭部隊去年8月攻入庫斯克州，基輔當局宣稱此舉是為了未來的談判取得籌碼，並迫使俄國從烏東撤軍。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140311