川普可能本週與蒲亭通話 歡迎澤倫斯基再訪白宮

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，在烏克蘭支持美國提出的停火方案並同意與俄羅斯會談以結束侵烏行動後，他可能會於本週與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話。

法新社報導，川普也暗示烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會受邀返回華府，即便兩人2月28日在白宮公開爭執後不歡而散。

記者問他本週是否將與蒲亭通話時，共和黨籍的川普表示：「我想是的，沒錯。」被問到是否歡迎澤倫斯基回到白宮時，川普說：「當然。」

一名記者問到關於烏克蘭全面停火的展望時，川普回覆說：「嗯，我希望能在接下來幾天結束，我想看到這種情況。」

他補充說：「我知道我們明天將與俄羅斯舉行一場大型會議，希望接著能進行一些很棒的對話。」

在川普發表這些言論之前，美國與烏克蘭兩方官員在沙烏地阿拉伯結束漫長會談，美方同意恢復與基輔分享情報，並提出30天停火計畫。

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英國首相施凱爾（Keir Starmer）稱這是「了不起的突破」。

另外，針對川普表示本週可能與蒲亭通話，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）向俄國官媒表示：「我們不排除未來幾天與美國代表接觸。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1140312