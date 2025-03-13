阿根廷年金抗議爆警民衝突 政府指足球流氓煽動暴力

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯13日專電）阿根廷退休民眾昨天進行每週例行抗議，但與警方發生激烈衝突，超過120人被逮捕。政府指控示威者為「政治激進分子」和「足球流氓」，強調將依法究責。

阿根廷安全部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）表示，政府決心打擊暴力犯罪，並強調「在阿根廷以法律主導，而非足球流氓或左派勢力」。

此次抗議活動源自阿根廷退休人員每週三的例行抗議，最初目的是調漲退休金、恢復國家醫保藥物補助，並重啟退休金寬免政策。然而，昨天的示威活動隨著足球迷和政治團體的加入而升級，抗議者因警方強硬鎮壓情緒激動，並發生焚燒警車等激烈行為，導致布宜諾斯艾利斯街頭陷入混亂。

由於阿根廷退休金調幅以往與通膨率掛鉤，米雷伊（Javier Milei）政府取消了原有機制，導致退休金實際購買力大幅下降，許多退休人員無法負擔基本生活費用。

根據布省資訊報（Infobae）報導，今年3月阿根廷的最低退休金已增至每月27萬9121.71阿根廷披索，並附有7萬披索的額外津貼，總計達34萬9121.71披索（約新台幣1萬792元）。然而，當地的基本生活費已達120萬523披索（約新台幣3萬7000元），意味著最低退休金僅能涵蓋不到3成的生活開支。

總統府發言人阿多尼（Manuel Adorni）表示，政府不會讓無法無天的暴力活動阻礙國家改革進程，並指責此次示威活動早已被極端勢力滲透，並非退休人員主導，警方已逮捕逾百名鬧事民眾，並將部分嫌疑人列入禁止參與公開體育球賽的名單。

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據當地媒體報導，衝突已造成至少46人受傷，其中包括26名警察。此外，數名記者在現場遭催淚瓦斯波及或受傷，一名獨立攝影記者頭部重創而進行手術。

對此，當地媒體Pagina 12發表評論，指現今反對米雷伊政府或示威表態的人可能將面臨更加專制、暴力的局面。該報認為，政府強力鎮壓帶來的恐懼，讓抗議者所承擔的代價可能遠不止短暫的拘留。（編輯：田瑞華）1140313