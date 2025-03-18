轟拜登用自動簽名機 川普稱其卸任前赦免令無效

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布，他將撤銷前總統拜登為保護川普批評者免受報復而發布的赦免令，並聲稱這些赦免案無效，因為據稱拜登使用了自動簽名的裝置，而不是真正的筆。

法新社報導，目前還不清楚川普擁有何種權力可以撤銷前總統發布的赦免令。

撤銷赦免令在美國史上極為罕見，就此案而言，這麼做可能會讓川普在瞄準政敵時再次測試行政權力的極限。

川普聲稱，拜登是使用常見的自動簽名裝置在文件上簽名，因此不具有任何效力。

川普在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說：「特此宣布這些赦免令無效、作廢，並且不再具有任何效力，因為這些赦免令是通過自動簽名裝置簽署的。」

然而，川普並未提供任何證據，證明拜登使用了自動簽名裝置簽名，也沒有提供任何證據證明自動簽名裝置會使簽名無效。

美國總統長久以來都會使用自動簽名裝置，包括將法案簽署成為法律。但川普和他的支持者，例如那些與右翼政策文件「2025計畫」（Project 2025）有關的人，試圖將這個問題演變成剝奪拜登總統職權合法性的方式之一。

拜登在卸任前赦免了前共和黨資深議員麗茲‧錢尼（Liz Cheney）以及其他曾調查川普支持者2021年1月6日攻擊國會山莊一事以及川普多次試圖推翻2020大選結果的國會委員會成員，以保護他們。

川普曾一再揚言，如果他贏得2024年大選，將向這些議員進行報復。

今天稍早，當被記者問及拜登使用自動簽名裝置簽署的所有內容是否都應作廢時，川普表示，「我是這樣認為的。但這不是我的決定，這將由法院決定」。

接受美國媒體Axios訪問的專家指出，即使川普在法院挑戰中吞敗，傷害已經造成，他鎖定的目標對象將被捲入緊張的法律戰。

川普今年1月上任後，立即簽署多項命令赦免他的支持者，其中包括約1500名2021年1月6日因襲擊國會大廈而被定罪的人，這些人試圖阻止國會認證拜登贏得2020年大選。

美聯社指出，美國目前沒有總統使用自動簽名機的法律規範。

不過司法部法律顧問辦公室2005年一份意見書稱總統可以使用自動簽名機來簽署法律。歐巴馬2011年5月簽署「愛國者法」（Patriot Act）效期展延時，就是用自動簽名機，當時他在法國執行公務，於是授權下屬在法律將到期前用自動簽名機簽署生效。

專研總統赦免的密蘇里大學（University of Missouri）法學院教授鮑曼（Frank Bowman）告訴法新社：「川普不能將前任總統的赦免作廢。總統也無須一定要親簽才能讓赦免生效。」

Axios引述熟悉聯邦赦免的美利堅大學（American University）教授克勞契（Jeffrey Crouch）指出，只要是合法且有效的赦免，它就無從翻案。

克勞契說：「其他總統也用過自動簽名機簽署赦免。」

巴爾的摩大學（University of Baltimore）法律系教授威利（Kimberly Wehle）有很多關於赦免權的著作，她表示川普拿自動簽名機於赦免令作文章在法庭上恐站不住腳，自動簽名機與親簽之間不構成爭議，「赦免機制裡面沒有什麼玄機」。

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但威利覺得，重點是就算法律完全不站在川普那邊，已獲赦免的相關當事人若還得為官司花錢與時間，仍是一種折騰。

包括眾議院議長強生（Mike Johnson）在內一些政治人物曾說拜登有不記得某項他曾簽過法令的狀況。哥倫比亞廣播公司第19新聞台（CBS 19News）指出，保守派長期以來有種理論，即年邁昏聵的拜登並非真正的掌權者，而是遭背後神秘的「深層政府」操縱，川普這次拿自動簽名機作文章也是同樣邏輯。（譯者：劉文瑜、陳亦偉/核稿：張曉雯）1140318