捷克外長：美俄通話無重大改變 須防止俄再度侵略

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（中央社記者劉郁葶布拉格20日專電）針對美國總統川普與俄羅斯總統蒲亭商討俄烏停火，捷克外交部長利帕夫斯基表示，這次通話並未帶來重大轉變，必須設定保證長期和平的條件，不能讓俄羅斯有再次入侵烏克蘭的機會，否則烏克蘭仍將是歐洲大陸動盪的風險來源。

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）18日商討俄烏停火，隨後俄烏雙方同意暫停對能源設施的攻擊。然而，俄羅斯當晚仍對烏克蘭發動攻擊，烏克蘭軍方指出，俄軍發射145架無人機，其中72架無人機被烏克蘭防空部隊擊落。

據布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）認為，美俄總統間的通話並未帶來重大轉變，「停止開火是一回事，但防止戰爭再次發生則是另一回事。」

他強調，烏克蘭必須獲得足夠的安全保障，以確保歐洲大陸的安全。「這樣我們就不會再次面臨威脅，無論是來自難民潮，還是因高通貨膨脹、能源戰爭等各種因素導致的經濟不穩定。」

利帕夫斯基表示，必須設定能保證長期和平的條件，不能給予俄羅斯再次入侵烏克蘭的機會。「我希望槍聲停止、希望和平降臨，但這必須是能確保俄羅斯無法再以帝國野心威脅我們的和平。」

利帕夫斯基表示，沒有安全與主權保障，以及對莫斯科進一步攻擊的防範措施，烏克蘭仍將是歐洲大陸動盪的風險來源。事實上，這場戰爭不只是為了烏克蘭東部的一部分，俄羅斯的野心遠不止於此。

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利帕夫斯基認為，俄羅斯甚至想將捷克納入勢力範圍時，「他們認為這是俄羅斯的天然勢力範圍。」他指出，蒲亭的一項要求是讓「歐洲安全架構」回到1997年，而捷克是在1999年加入北約，這意味俄羅斯將捷克加入北約視為對其勢力範圍的威脅。

談到捷克社會的未來，利帕夫斯基表示，捷克需建立具韌性的社會，並且增加提高國防預算，並且準確辨識海外的威脅與風險。「而當前最接近、最嚴重的威脅，就是俄羅斯的帝國主義。」（編輯：韋樞）1140320