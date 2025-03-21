全球第2繁忙英國希斯羅機場停電全天關閉 航班大亂恐影響數日

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（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國希斯羅機場（Heathrow Airport）今天表示，由於附近供電的變電站發生火災，機場因嚴重停電將關閉至午夜。

路透社報導，希斯羅機場在官方X帳號發文表示：「為保障乘客與同僚安全，機場將關閉至3月21日23時59分」，建議乘客不要前往機場。

希斯羅機場發言人在一封電子郵件中表示，消防人員正在處理事故，但尚不清楚何時能可靠地恢復供電。他並補充說，預計未來幾天供電將會出現嚴重中斷。

負責管理歐洲空中交通管制業務的歐洲航管組織（Eurocontrol）在營運網站表示，由於停電，希斯羅機場禁止任何航班前往，並已制訂航班改道計畫。

根據航班追蹤網站FlightRadar24資料，已有數十架飛機改道飛往其他機場，其中澳洲航空公司（Qantas Airways）一架航班從伯斯（Perth）改飛巴黎，聯合航空公司（United Airlines）一架航班從紐約改飛愛爾蘭的善農（Shannon）。

聯合航空另一架從舊金山起飛的航班降落在華盛頓特區，而不是倫敦。

一些從美國起飛的航班在空中返航，回到原來的起飛機場。

根據旅遊數據公司OAG，希斯羅機場去年是全球第二繁忙的國際機場，僅次於杜拜。

倫敦消防局表示，消防隊員正在撲滅倫敦西部海斯（Hayes）的火災，並已疏散約150人以防萬一。

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倫敦消防局助理局長古柏妮（Pat Goulbourne）表示：「火災導致停電，影響大量家庭與當地企業，我們正與夥伴密切合作，將影響降至最低。」

「消防員已將29人從鄰近房屋疏散到安全地帶，並設立200公尺警戒線以防萬一，約疏散150人。」（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140321