馬克宏會晤澤倫斯基 加碼軍援烏克蘭籲俄羅斯停火

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（中央社記者曾婷瑄巴黎26日專電）歐洲援烏峰會前夕，烏克蘭總統澤倫斯基今天抵法國，兩國元首晚間先行會晤。馬克宏在會後記者會中宣布，再加碼20億歐元（約新台幣700億元）軍援烏克蘭，提供飛彈、坦克等武器，並要求俄羅斯無條件接受停火30天。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）26日傍晚抵達巴黎，會見法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。27日，巴黎將再度舉辦支持烏克蘭的「歐洲志願者聯盟」峰會，討論援烏事宜。

今晚會晤後，兩位元首召開記者會。馬克宏重申，歐洲力挺烏克蘭。他首先說：「俄羅斯的侵略行為對歐洲安全產生了非常直接的影響，目前處於結束侵略戰爭的決定性階段」，並為此向推動停戰談判的美國總統川普（Donald Trump）致意。

他表示，烏克蘭日前在沙烏地阿拉伯港市吉達（Jeddah）就已在美國的調停下表明無條件接受停火30天，但「俄羅斯卻表現出繼續戰爭和侵略的意圖，我們等待莫斯科的承諾」，他強調。俄羅斯現在也應該「無前提」接受停火30天。

此外，馬克宏宣布，再加碼提供基輔20億歐元援助，「我們準備了額外的軍援，包括西北風（Mistral）地對空防禦飛彈、AMX-10 RC裝甲車和彈藥」，且將持續提供烏克蘭衛星觀察和情報支援。

馬克宏指出，和平協議後必須有安全保障，因此呼籲組建能夠勸阻俄羅斯再度侵略的歐洲軍隊，目標是「讓烏克蘭維持其領土」。

他提到在和平協議後，多個歐洲國家將組成軍隊部署於烏克蘭，保證將採取「和平途徑」，這些隊伍不會「上前線打仗」。

他向澤倫斯基說道：「只有一個侵略者，就是俄羅斯；只有一個抵抗者，就是你們。」

馬克宏今天重申，現在要解除因入侵烏克蘭而對俄羅斯設下的制裁「還太早」，並表示這將端視「俄羅斯遵守國際法與否的決定」。

澤倫斯基在發言時稱馬克宏為「朋友」，感謝巴黎堅定的支持。「雙方合作日益具體，強調法國為確保抵禦俄羅斯攻擊所做的努力。已看到了法國幻象（戰機）展開行動，共同形成空中屏障，對抗無人機」。

他重申歐洲須團結抵禦俄國，再次表達對歐洲協助烏克蘭防禦的感激之情。他呼籲軍事整備的重要性：「每個國家都要發展自己的國防工業，這一點很重要。國防生產越多，我們的生活就越安全。」

澤倫斯基在今晚費加洛報（Le Figaro）刊登的專訪中指出，就他觀察，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）正嘗試爭取時間，以準備春天向東烏克蘭再次進攻。

被問及他日前與川普在白宮的公然口角，澤倫斯基指出，他當時是希望「還原真相並褪去俄羅斯政治宣傳。「我想分享基於事實的資訊，向川普展示俄羅斯的真實面... 川普試圖與俄羅斯建立良好的外交關係，但這方法對蒲亭這種人沒有用」。

他表示，絕不會讓出被俄羅斯占領的領土，「這些土地屬於烏克蘭人 ... 這可能需要透過外交手段來完成」。他說，「希望我們的子孫後代生活在自由的世界，在烏克蘭的自由世界」。

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澤倫斯基馬不停蹄，記者會後在法國電視2台（France 2）接受多家歐洲媒體聯訪，期間他說，蒲亭害怕歐洲和美國團結，「所以他主要的行動都是在弱化並傷害這份團結。我覺得他某種程度上成功了，但並非完全」。

他指出，蒲亭也在歐盟之中製造分歧，「我說的就是匈牙利的立場」，因該國「有時會阻擋對俄國的制裁」。（編輯：唐佩君）1140327