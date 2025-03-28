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全面控制烏克蘭資源 美新草案較原礦產協議更苛

2025/3/28 16:34
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（中央社基輔27日綜合外電報導）美國推動俄烏停火進展有限，川普政府如今提出比原本礦產協議更廣的新經濟協議，要享有的烏國資源從礦業擴大到油、氣，不但優先享有投資議約，也能禁止烏克蘭向他國出售資源。

華爾街日報指出，由烏克蘭國會議員澤連尼亞克（Yaroslav Zheleznyak）所描述且獲一名知情人士證實的這份美烏經濟協議新草案，要烏克蘭放棄一系列經濟項目的日後收益，補償美國自2022年俄烏戰爭爆發以來所提供軍、經援助。烏克蘭稱美援金額為1000億美元，但美國總統川普所講的數字是3500億美元。

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日訪美原本要簽署一份礦產協議，但當天與川普口角後沒能簽成，而這回更新版的經濟協議內容，比之前美烏談好的礦產協議架構更加廣泛與嚴苛。

如今，美國要的不僅是烏克蘭一些礦產計畫的收益，還要烏國的石油、天然氣資源，無論國營或民營油氣公司都不例外。

澤連尼亞克說：「老實講，這個版本不可能送得進烏克蘭國會，遑論通過。」

美國財長貝森特26日接受福斯新聞（Fox News）訪問時證實，美方一直在修改原本2月28日要簽署的4頁礦產協議，修改好的版本已提交烏克蘭政府審閱。

知情人士透露，新版美烏經濟協議草案不含任何安全保障。澤倫斯基之前一直堅持協議需有美方的安全保證，但川普政府認為，美國進入烏克蘭投資就已是某種形式的安全保證。

華爾街日報直言，在烏克蘭尋求美國於俄烏停火談判發揮主導作用，並希望獲得歐洲夥伴支持之際，川普政府這份新協議恐予人落井下石之感。

據彭博（Bloomberg News）聲稱獨家掌握新協議草案內容顯示，川普政府要求所有對烏克蘭基礎設施和自然資源的投資，美國都享有「優先議約權」，形同將歐洲同儕擠於門外。

如果基輔接受新協議，美國將獲得巨大權力控制對烏克蘭鐵公路、港口、礦產、石油和天然氣以及關鍵礦產開採等項目的投資。

協議草案要求，進入美烏共同設立所謂特別重建基金的投資利潤，美國優先享有。這意味川普政府可以先從中彌補完援烏花費後，才輪到基輔。

草案顯示，華府要求由美國國際開發金融公司（DFC）控制日後的重建投資基金，基金董事會設5名成員，3人是美國人，美方擁有對決策的否決權，烏克蘭可委派另兩名董事會成員，但不能介入基金的日常管理。

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美方要求所有自然資源和基礎設施項目收益的50%投入美烏基金，美國有權獲得全部利潤，並按每年4%的回報率回填投資，直到全部的投資回本。

根據草案，美國政府有權優先於其他各方購買烏克蘭的金屬、礦物、石油和天然氣。美烏這份協議沒有設定效期，同時還禁止基輔將關鍵礦產出售給美國的「戰略競爭對手國」。（譯者：陳亦偉）1140328

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