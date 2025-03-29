緬甸地震傷亡多 新加坡民防部隊派80人助救災

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（中央社記者吳昇鴻新加坡29日專電）緬甸昨天發生震矩規模7.7強震，新加坡民防部隊今天派出80名代號為「獅心行動」（Operation Lionheart）隊員前往緬甸，參與搜救和災害援助工作。

緬甸28日發生規模7.7地震，震央位於中北部實皆市附近，深度僅10公里。已知死傷人數逾千，首都奈比多、第2大城瓦城嚴重災損，鄰國泰國也受影響，曼谷一棟興建中的大樓倒塌。

新加坡外交部今天發布新聞稿表示，對於因地震造成的人員傷亡和破壞深感悲痛，隨時準備提供援助。新加坡民防部隊已整裝待發，協助緬甸搜救和救災工作。

聯合早報今天報導，「獅心行動」主管指出，這次任務部署預計達14天，主要為搜尋和營救生還者。一行人下午乘坐新加坡航空班機飛往仰光。隊伍中除了救災人員，還有搜救犬。

這次強震的主要災區在瓦城（Mandalay）周邊，緬甸軍政府指出，全國累計已超過1000人喪命、逾2000人受傷。密希瑪新聞社（Mizzima News）報導，緬甸當地穆斯林社群通報，強震來襲時，許多人在清真寺禮拜，因此釀成嚴重死傷。

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新加坡總理黃循財在臉書發文，向受地震影響的所有人表達慰問。他說，新加坡正密切關注緬甸和泰國的事態發展，呼籲身在受地震影響地區的新加坡人確保自身安全，並且遵循當地政府和機構的建議。

馬來西亞也派遣特別災難援助與救援隊（SMART）赴緬甸重災區救援，並協調動員對泰國人道援助。大馬外交部公告指出，大馬政府透過國家天災管理機構派出評估小組進駐緬甸，提供技術支援與災難現場評估，協助人道主義援助與救災。（編輯：唐聲揚）1140329