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緬甸地震 外交部密切掌握災情並依需求提供協助

2025/3/29 20:56
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（中央社記者吳書緯台北29日電）緬甸昨天發生規模7.7地震，外交部今晚表示，緬甸各地死亡人數，瓦城省838人、奈比多86人、實皆省18人，受傷人數超過3200人；泰國曼谷市9人死亡、9人受傷、101人失蹤；外交部將繼續密切追蹤兩國災情，並依兩國需求提供後續協助。

針對緬甸地震造成泰國、緬甸災情，外交部今天晚間以新聞稿發布更新資訊，自昨天下午地震以來，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）已指示設立24小時緊急應變中心，其中以曼谷市災情最為嚴重，包括建築結構損害、道路下陷及1棟施工中的建築物倒塌。

外交部表示，依據泰國內政部統計，曼谷市計9人死亡、9人受傷、101人失蹤，並已宣布全市進入緊急狀態，以利協調救援行動及調度物資。

外交部說明，地震已造成緬甸瓦城省（Mandalay）、奈比多（Naypyidaw），以及實皆省（Sagaing）等地區重大災損及傷亡。瓦城及奈比多兩地機場皆因損壞而關閉，瓦城的陸路交通亦遭中斷，受災地區已進入緊急狀態。

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其中，各地迄今死亡人數，瓦城省838人、奈比多86人、實皆省18人，目前受傷人數共計超過3200人。

外交部表示，將繼續密切追蹤兩國災情，並依兩國需求提供後續協助。1140329

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