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緬甸地震 泰國武裝部隊將派救援隊伍

2025/3/29 20:22
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（中央社記者呂欣憓曼谷29日專電）緬甸發生震矩規模7.7強震，死亡人數達上千人，各國救援隊陸續抵達緬甸，鄰近的泰國將由武裝部隊派出一支49人的救援隊伍，預計明天抵達緬甸展開救援工作。

美國地質調查所（USGS）表示，緬甸中部當地時間昨天中午發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里。鄰國中、泰皆感受撼動。

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位於震央附近的緬甸第二大城瓦城（Mandalay）災情慘重，泰國國防部副部長納塔彭（Nattapol Nakpanich）今天表示，泰國武裝部隊將派出一支49人的隊伍前往緬甸救災，預計明天C-130運輸機就可以抵達緬甸。

納塔彭表示，救援隊伍抵達後首先會以災區立即的需求為主，並評估緬甸政府提出的需求，泰國政府會評估後採取進一步行動。（編輯:韋樞）1140329

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