德總理：歐盟將堅定回應美關稅 但對妥協持開放態度

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（中央社柏林30日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天表示，歐洲聯盟（EU）將對美國總統川普宣布的關稅做出堅定回應，但強調歐盟也願意妥協。

法新社報導，蕭茲在漢諾威（Hanover）貿易展開幕前表示：「我們歐盟，顯然…會對美國的關稅政策做出明確而果斷的反應。」

但他表示，歐盟「始終且隨時都堅定地做好妥協與合作的準備」。

蕭茲表示：「我對美國說：歐洲的目標仍然是合作，但如果美國讓我們別無選擇，就像對鋼鐵和鋁徵收關稅一樣，我們歐盟將齊心回應。」

川普宣布對美國的盟友和對手徵收全面關稅，包括從下週開始對汽車進口徵收25%關稅。

美國對全球鋼鐵和鋁徵收25%的關稅，已於3月中旬生效，歐盟定4月開始採取反制措施。

身為主要的汽車製造商和出口國，德國可能遭受汽車關稅的嚴重打擊，這也是德國財政部長庫克耶斯（Joerg Kukies）上週訪問華盛頓時的討論重點之一。

德國矢言對關稅採取強硬回應，政府發言人堅稱「一切皆有可能」。

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但義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）昨天採取較為和緩的語調，呼籲對不斷升級的爭端採取「合理」的處理方法。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）先前也表示，她對美國的汽車關稅「深感」遺憾，歐盟將「繼續尋求談判解決方案」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140331