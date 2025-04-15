接見母校美式足球奪冠隊伍 范斯失手摔落獎盃

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國副總統范斯今天和總統川普一道在白宮接見俄亥俄州立大學七葉樹隊（Ohio State Buckeyes）時，失手將他們今年1月在大學美式足球季後賽奪冠的獎盃基座摔在地上。

美聯社報導，川普（Donald Trump）、七葉樹隊教練戴伊（Ryan Day）及范斯（JD Vance）在白宮南草坪（South Lawn）發表讚美球隊的演說後，身為俄亥俄州立大學畢業校友的范斯試圖抬起獎盃。

然而，范斯沒料到獎盃設計成金色頂部可與黑色底座分開，並在舉起獎盃時對這兩個部分失去控制。站在范斯後面的七葉樹隊跑衛韓德森（TreVeyon Henderson）抓住頂部，但基座掉到地上並滾出一小段距離，范斯不得不過去把它撿起來。

韓德森與戴伊協助范斯重新組裝獎盃，不過范斯最後索性只抱著獎盃頂部，附近的球員們不禁發笑。

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范斯失手掉落獎盃的影像於網路瘋傳之際，他在社群媒體X發文自嘲：「在俄亥俄州立大學（奪冠）之後，我不想讓任何人拿到這個獎盃，所以我決定把它弄壞。」

川普讚揚俄亥俄州立大學球隊儘管面臨「逆境」，包括去年11月在主場以10比13爆冷輸給密西根大學，仍贏得2024年賽季的大學美式足球季後賽冠軍。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140415