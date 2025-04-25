馬德里清潔隊員罷工 垃圾成堆衛生市容皆堪憂

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（中央社記者胡家綺馬德里25日專電）由於勞資談判未果，西班牙首善之都馬德里的垃圾清潔隊工會罷工多天天，未收的垃圾已在街頭堆積成山，隨著氣溫升高、臭氣加劇，環境衛生與城市形象皆令市民擔憂。

根據20分鐘報（20 minutos），馬德里負責垃圾清運的清潔隊員自21日深夜11時展開無限期罷工，並與向市政府承包垃圾清運的6家民間公司進行至今已超過3回合的勞資談判。

清潔隊工會表示，他們向雇主訴求的不只是調升薪資，更重要的是改善勞動條件。

由於勞資分歧且工會內部也意見矛盾，在始終未能達成協議的狀況下，馬德里市政府負責都會規劃、環境與移動的代表卡拉班特（Borja Carabante）出面調解，並威脅如果未達到「50%最低限度服務」將會祭出罰款，但是24日下午工會與雇主的談判仍然破局。

馬德里市的垃圾清運方式，依照各行政區域空間大小而稍有差異，大致上，市中心每棟公寓裡都有儲存垃圾桶的空間，大約晚上7時會有專人負責將垃圾桶取出到公寓門前的人行道上，供家戶和店家倒垃圾。

存放在公寓的垃圾桶共分類為3種，包括黃色丟塑膠回收、橘色丟一般垃圾、咖啡色丟廚餘。至於紙類和玻璃類則另有大型回收垃圾桶，置放在街頭各個角落。

垃圾車會在凌晨出動，由清潔隊員一路上沿著每家每戶門口，將垃圾桶拉到垃圾車裡倒，倒完再將所有空垃圾桶歸位到各自歸屬的門牌號碼前。

由於垃圾車車行速度不慢、垃圾桶總是很滿，記者時常目睹清潔隊員2手各拉一個重量不輕的垃圾桶奔跑，工作量繁重，相當需要體力。

在垃圾車3晚未出動後，馬德里街頭儼然已成為露天垃圾場，垃圾桶的垃圾滿到地上堆積成山，隨著氣溫日漸升高，暴露在外的垃圾開始產生臭味。

在連鎖麵包店擔任店員的米萊娜（Milena）告訴中央社，垃圾3晚沒收還能忍受，而且店裡的垃圾頂多就是咖啡渣，至少不會臭，目前就是放在店裡，看看垃圾車何時會來收，不過她「無法想像有廚餘垃圾的餐飲業怎麼辦」。

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藥劑師索爾向中央社表示，他支持清潔工人爭取權益，但是街頭的垃圾山實在影響城市形象，加上下午強烈日照已持續數小時，臭味開始令人難以忍受。另一位藥劑師則說他擔心會有老鼠橫行，連在旁的客人也加入討論說，「問題在於很多人不願意把垃圾暫時放在家裡，還是一直拿出來丟在街上」。

記者家中的垃圾也已爆滿，實在擔心今天出門時再度見到滿街的垃圾山。相信所有市民的心情都一樣，期待勞資談判盡快有結果，讓馬德里盡早恢復原有的市容。（編輯：唐佩君）1140425

西班牙首都馬德里負責垃圾清運的清潔隊員自21日深夜展開無限期罷工，至24日晚間已與向市政府承包垃圾清運的公司雇主進行超過3回合的勞資談判。由於勞資未能達成協議，馬德里街頭垃圾也越堆越多，開始和行人爭道。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年4月25日

西班牙首都馬德里的垃圾清潔工人進入罷工第3天，馬德里街頭儼然成為露天垃圾場，垃圾堆積成山，隨著氣溫日漸升高，開始產生臭味，影響公共衛生。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年4月25日

西班牙首都馬德里的垃圾清潔工人展開無限期罷工，垃圾車已經3晚沒收垃圾，街道上可見垃圾已滿出垃圾桶，甚至堆積在地上。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年4月25日