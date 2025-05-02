右翼英國改革黨險勝國會補選1席 翻盤工黨鐵票區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦2日綜合外電報導）根據英國今天的開票結果，右翼英國改革黨不僅在地方選舉頗有斬獲，也於備受關注的國會議員補選中以6票之差險勝，並首度贏得市長選舉，重挫工黨及保守黨這兩大傳統政黨。

法新社報導，英國政治版圖出現分裂跡象之際，主張反移民的法拉吉（Nigel Farage）率英國改革黨（Reform UK）從工黨及保守黨手中奪下許多地方議會席次。

英國改革黨在地方議會選舉的初步開票結果中領先各黨，不過目前該選舉僅開出一小部分票數。

法拉吉表示：「我們的選戰打得漂亮，兩大主要政黨今晚比我們更害怕開票結果。」他還說自己的目的是「打破兩黨制度」。

這場在英格蘭的選舉，是英國自去年7月國會大選以來第一場地方選舉。去年國會大選使工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）成為首相，淪為反對黨的保守黨則改由巴登諾克（Kemi Badenoch）接掌。

各黨在這次選舉中競逐1641個地方議會席次，雖然僅占英格蘭約1萬7000名地方議員席次一小部分，但這場選舉預料將確立英國邁入多黨政治時代的趨勢。

另據路透社報導，英國改革黨候選人波欽（Sarah Pochin）今天僅以6票之差的優勢，在英格蘭西北部倫柯恩和赫斯比（Runcorn and Helsby）選區的國會議員補選中擊敗工黨對手，這是英國史上國會補選所出現過的最小差距。

這代表英國改革黨獲得第5個國會席次。倫柯恩和赫斯比選區之前是工黨的鐵票區，在去年國會大選，工黨於當地獲得近1萬5000票的過半數選票。

英國改革黨候選人詹金斯（Andrea Jenkyns）也在約有100萬人口的大林肯郡（Greater Lincolnshire）當選市長，這是該黨首度贏得市長選舉。詹金斯曾是保守黨國會議員，去年失去席次後便轉投英國改革黨。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

英國改革黨2018年成立之初名為「脫歐黨」（Brexit Party），早期被視為只對移民議題感興趣的單一議題政黨，但近幾個月來其支持度激增，甚至在某些民調中超越工黨和保守黨。

英國改革黨期盼，今天的開票結果能讓它有機會建立地方據點並鞏固自身地位，在預計2029年舉行的下次全國大選挑戰工黨及保守黨。（譯者：洪啓原/核稿：洪培英）1140502