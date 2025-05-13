美中互降關稅 美媒：短期貨運激增秋季物價恐上漲

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（中央社記者張欣瑜舊金山12日專電）美中會談後互降關稅，美國財經媒體CNBC分析，預期接下來4至6週，從中國到美國的貨運量將激增，進口商搶著大量備貨之下，將面臨更高運費成本，消費者未來仍將面臨更高物價，有企業預期秋季出貨商品將調漲。

美中結束貿易談判，美國對中國商品關稅稅率從145%調降至30%，除10%基準關稅外，先前因中國未積極處理芬太尼（Fentanyl）問題加徵的20%關稅並未取消。雙方同意90天內不再調高或新增關稅並展開談判，未來仍充滿不確定性。

CNBC今天指出，零售商和物流業高層預期，美中初步貿易協議將促使進口商於90天時間內加速出貨，物流業者ITS Logistics全球供應鏈副總裁布萊希爾（Paul Brashier）就表示，「有客戶在中國預先裝載了數千個貨櫃，隨時準備運進來（美國）。」

布萊希爾預期，接下來4至6週，貨櫃數量將大幅增加，並指出這90天極為關鍵。

紐約天使投資機構NY Angels成員卡明斯坦（Bruce Kaminstein）則指出，這段時間小型企業物流將重啟但憂慮不減，「他們被反覆無常的政策綁架了，企業處境艱難。」

貨運需求增加意味著進口商的成本也將跟著提高。鞋類零售商Deer Stags總裁馬斯開特（Rick Muskat）告訴CNBC，關稅降至30%讓他們得以繼續從中國出貨，但由於貨運需求大幅增加，運費可能也將飆漲，「我們的成本將上漲接近40%。」

進口商成本增加將進一步衝擊消費者。馬斯開特說，秋季交貨的商品勢必調漲售價。

馬斯開特認為，在無法確定美中是否將進一步達成永久性協議、及多數節日商品必須在8、9月從中國出貨情況下，進口商將擴大備貨規模，且政策搖擺已造成企業損失。

他表示，Deer Stags先前有一批貨被課了145%的關稅，只能送到保稅倉庫（Bonded Warehouse），也就是受美國海關監管的儲存設施，在未繳稅的情況下可先暫存。光額外倉儲費用就多支付了逾1萬美元（約新台幣30萬元），一切加起來損失不小。

另外，全球供應鏈成本仍預期上升。物流解決方案公司OL USA執行長貝爾（Alan Baer）說，30%的關稅對進口商整體獲利能力來說仍是挑戰，「考量到航運公司宣布的停航數量，如今運量的增加、還有艙位與價格可能是另一道需要跨越的障礙。」

美國衣履協會（American Apparel & Footwear Association,AAFA）執行長拉馬爾（Steve Lamar ）示警，美中暫緩部分關稅是正向發展，但價格上漲是無法避免的事。

拉馬爾說，美國人在假日購物季仍將承受更高物價，「如果關稅所引發的貨運混亂導致運費飆升，這些影響將需要數月才能緩解，商品成本與價格可能會進一步上漲。」

貨運市場分析平台Xeneta首席航運分析師桑德（Peter Sand）也警告，出貨激增將導致海運價格大幅上漲，從中國到美國西岸的海運價格短期內可能上漲20%。

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這將是先前貨運價格大幅下跌後的反彈。根據Xeneta數據，自今年1月1日起，從中國至美國西岸與東岸的平均即期運價，已分別下跌了56%和48%。

維吉尼亞港務局（Port of Virginia）執行長愛德華茲（ Stephen Edwards）告訴 CNBC，該港口已開始重新檢視與規劃，以應對中國貨櫃激增的情形。（編輯：唐佩君）1140513