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川普予人想抽身之感 烏克蘭憂助長俄軍夏季攻勢

2025/5/26 10:23
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（中央社基輔25日綜合外電報導）美國總統川普可能不再支持烏克蘭且欲從俄烏和平談判抽身，引起基輔警惕。烏克蘭官員與官兵擔心，事態恐助長俄軍即將展開的夏季攻勢，而這場攻勢可能改變整場戰爭的走向。

金融時報指出，華府對基輔的支持搖擺不定，只會讓俄國總統蒲亭更肆無忌憚。在19日與蒲亭長談後，川普告知烏克蘭總統澤倫斯基，俄烏雙方應自行協商和平協議條件。

歐洲各國在落實強化烏克蘭安全的承諾方面同樣動作遲緩，包括原本擬設的「保障部隊」遲無下文，讓基輔一些人擔心最終無法實現。

曾任國會議員的烏軍第109旅無人機單位指揮官費索夫（Yehor Firsov）表示，烏克蘭如今須面對殘酷現實－俄羅斯對戰爭的信心，恐比西方援烏陣營的團結更經久。

費索夫說：「蒲亭堅信能擊敗烏克蘭，他相信我們投降只是時間問題、美國的援助也可能隨時停止。他眼中的歐洲則軟弱且優柔寡斷。」

俄烏綿延1000多公里的戰線，節奏已陷血腥且嚴峻。俄軍正重新集結，烏軍士兵與分析人士認為，這是月內可能發動大規模新一輪攻勢的前奏。

最近幾週波克羅夫斯克（Pokrovsk,又名紅軍城）、康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）周邊戰況激烈，讓烏東要塞的克拉莫托斯克（Kramatorsk）、斯拉維揚斯克（Slovyansk）備感壓力，戰火也逼近相鄰的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）邊界。

俄軍步兵獲重型與高端武器開道，包括滑翔炸彈、飛彈與無人機，其中不乏用光纖纜線連結、能抵抗電子干擾的新機型。烏克蘭守軍被迫從察蘇夫雅（Chasiv Yar）、捷爾任斯克（Dzerzhinsk,烏方稱托列茨克Toretsk）等城鎮撤離，因為堅守陣地的代價過高。

沮喪與疲憊正蔓延烏軍上下，無論是老練軍官還是新近動員的士兵，士氣都銷耗鈍眊，因為愈來愈多人感到沒有明確結束戰爭的計畫，他們卻平白犧牲。

烏軍精銳的第47機械化旅，營長夏爾申（Oleksandr Shyrshyn）這週公開表達憂心。夏爾申的單位配有象徵西方挺烏的美製M-1與德製豹2戰車，但他在社群發文，稱縱有最佳裝備，也無法彌補因錯誤作戰計畫害部隊陷入險境。

他說：「最近幾個月，開始感覺我們像被塗銷般，好像我們的命不值錢一樣。」還說問題並非出在個人，而是系統性，呼籲應就作戰能力與戰場現實進行冷靜且務實的重新評估。

然在兵力吃緊下，烏克蘭頂住美國與其他盟國的施壓，拒絕將徵兵年齡調降至25歲以下。動員作業因貪腐與強徵而充斥亂象，包括徵兵官員當街抓人，將未登記男性塞入廂型車帶走。知情人士透露，針對18至24歲年齡層的招募計畫幾乎失敗，申請者僅數百人。

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前烏軍總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）22日在倫敦表示，不要期待「會出現某種奇蹟為烏克蘭帶來和平」。

他表示：「面臨人員極度短缺與災難性經濟的情況下，我們只能打一場仰賴高科技手段（例如無人機、遠程武器與AI等）的存亡之戰。」強調烏克蘭當務之急是以「最少的人力與經濟資源，達到最大戰果」。（譯者：陳亦偉）1140526

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