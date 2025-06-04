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歐美譴責中國網攻捷克 學者揭「公開點名」策略用意
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歐美譴責中國網攻捷克 學者揭「公開點名」策略用意

2025/6/4 13:20（6/4 14:22 更新）
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示意圖。（圖取自pixabay圖庫）
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（中央社記者劉郁葶布拉格4日專電）近期中國網攻捷克外交部受歐美譴責，捷克學者馬定和認為，歐美直接點名中國駭客組織，反映西方國家普遍對北京日益強勢的網路行為感到不滿，並已開始採取公開「指認攻擊者」策略。

捷克外交部5月28日控訴，遭到中國駭客組織APT31的滲透攻擊，這起事件引起國內外高度關注，捷克政界、美國、歐盟與北約紛紛譴責中國的行徑。

捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）創辦人馬定和（Martin Hála）在捷克媒體Seznam Zprávy發表對此事的評論，中國對外網攻是常態操作，早已不令人意外。

他說，APT31自2017年左右出現以來，以政府機構與關注人權、外交事務的非政府組織為主要目標，且專門蒐集中東歐的資訊，顯然是為中國國安部服務的情報單位。

馬定和指出：「APT31並非首次攻擊捷克外交部。尤其捷克自齊曼（Miloš Zeman）任內的親中政策破局後，外交路線明顯轉向。因此，中國對捷克外交部的高度關注其實合乎邏輯。」

間諜行動法律模糊 捷克僅譴責未直指違法

根據捷克政府的公開聲明，這次事件被歸類為「惡意行動」，但並未直接指控對方違反國際法。馬定和解釋，在國際法體系下，對間諜行為始終缺乏明確定義，也使得此類網攻行動難以被定為違法。

馬定和也指出，「關鍵問題在於，各國對什麼是『關鍵基礎設施』定義不一，而即便捷克早在2022年已將外交部在內的外交機構，列為關鍵基礎設施，這也不會嚇倒中國駭客。」

西方迅速公開指認攻擊者 試圖施壓中國

此外，馬定和指出，此事件的意義不僅在攻擊本身，更在於西方盟友的公開反應。

他認為，歐盟與美國迅速與捷克政府發表聲明，直接點名中國駭客組織，反映西方國家普遍對北京日益強勢的網路行為感到不滿，並已開始採取公開「指認攻擊者」的策略。

馬定和說，「這是態度上的轉變。過去西方政府出於與中國關係的考量，通常不願在公開場合點名，現在則願意與盟國協調，一起發聲，這會對中國產生壓力。」

中國網攻技術與時俱進 加劇與西方緊張關係

馬定和回顧，中國的網路攻擊行動始於1990年代末，最早以癱瘓網站與簡單的駭客攻擊為主。2003年開始的「驟雨」行動（Titan Rain），是中國首次具組織規模的網路間諜行為，目標直指美國國防部與航空工業。

馬定和說，那次中國駭客主要來自解放軍單位，技術粗糙、行蹤明顯，調查人員很容易追到源頭，但西方政府基於政治原因而不揭發。隨著中共策略演變，駭客主力轉移至國安部，並大量聘用具商業與犯罪背景的非官方駭客，攻擊手法更靈活，也方便官方撇清責任。

馬定和提到，2015年中國從美國人事管理局竊取數千萬筆敏感資料，顯現中國網攻實力顯著提升。之後，更進一步滲透通訊系統，甚至竊聽包括美國副總統在內的高層官員。中國駭客的行動加劇中美之間的緊張局勢。

中國遭點名網攻又如何 專家籲建立反制資安政策

他說，由於缺乏反制手段，受害國家試圖透過公開歸責的方式，賦予攻擊者道德上的責任，例如此次捷克外交部事件。

然而，馬定和也指出，單靠譴責無法阻止中國持續網攻。「這類行動為中國帶來的情報與經濟利益極大，單單被點名，遠不足以形成嚇阻力。」

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他強調，捷克若希望有效防衛，必須建立更具約束力的國內制度與資安政策。例如，目前捷克國會正在審議「網路安全法」，這是一個關鍵步驟，但法案過程仍遭遇部分政商勢力企圖削弱力道。

馬定和警告，「這種自我削足的行為，是對國家安全的極大威脅。他說，面對來自中國、俄羅斯、北韓與伊朗的網路威脅，若不嚴肅看待資安政策，捷克恐將面臨更嚴重的資訊滲透與社會安全風險。（編輯：韋樞）1140604

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馬定和
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