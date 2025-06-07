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美最高法院裁准 政府效率部可進社會安全系統查個資

2025/6/7 19:19（6/7 19:30 更新）
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圖為美國最高法院。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國最高法院今天裁定，總統川普設立的政府效率部（DOGE）可以進入包含數以百萬計美國人個人資料的社會安全系統。但有3名自由派大法官投反對票。

法新社報導，美國最高法院之所以做出這項裁決，是因為川普（Donald Trump）政府就聯邦地區法院法官霍蘭德爾（Ellen Hollander）今年4月裁決提出上訴。

當時霍蘭德爾裁定，政府效率部人員不得取得美國社會安全局（Social Security Administration，SSA）的紀錄。這些紀錄含有可識別個人身分的資料，像是社會安全號碼、就醫和銀行紀錄。

美國最高法院今天發布未簽署的簡短命令，當中表示：「社會安全局得以讓局內的政府效率部團隊取得本案所指紀錄，好讓這些成員能進行他們的工作。」

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不過，投反對票的大法官之一傑克森（Ketanji Brown Jackson）表示，此舉對「數以百萬計美國人的隱私（構成）嚴重風險。...社會安全號碼、出生日期、住址、銀行帳號、醫療紀錄，所有這些及更多（資料）都在其中」。

她還說：「（川普）政府想讓政府效率部現在就能不受限制取得這些未匿名的個人資料，不等法院有時間審視政府效率部取得這些資料是否合法。」（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1140607

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