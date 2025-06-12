法國總統：社群媒體助長兒少暴力行為 將立法15歲以下禁用

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（中央社巴黎11日綜合外電報導）法國東部本週發生最新一起校園致命攻擊案震驚全國後，法國總統馬克宏表示，他將推動歐盟立法，禁止15歲以下兒童及青少年使用社群媒體。

路透社報導，法國東部諾讓巿（Nogent）一所學校昨天驚傳一名14歲中學生持刀刺死一名31歲助教的不幸事件。這名中學生於校方檢查書包期間行凶，已經被捕。

在這起攻擊案發生數小時後，馬克宏（Emmanuel Macron）告訴法國第2電視台（France 2）：「如果這個方法行不通，我們將率先在法國實施這項規定。我們無法等待下去」。

馬克宏直言，他希望在接下來幾個月看到成果。

法國總理白胡（Francois Bayrou）告訴國會，這並非單一事件；而馬克宏則指出，社群媒體是年輕人出現暴力行為的原因之一。

馬克宏受訪後在社群平台X上發文表示，相關禁令獲得專家的支持。他寫道：「平台業者有能力驗證（用戶）年齡，請（業者）執行。」

馬克宏這番評論，正值多國推出一系列措施限制兒少使用社群媒體之際。

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澳洲去年立法禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體，也成為全球監管機關嚴格規範大型科技公司的範例。

儘管大部分的社群媒體不允許13歲以下兒童及青少年使用他們的平台，但是澳洲線上安全監管機構在一份報告指出，兒少往往能輕易規避這些限制。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1140612