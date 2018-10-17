台灣船駁油北韓油輪 法務部：不容資恐行為

（中央社記者蕭博文台北17日電）高雄地檢署偵辦台灣船海上駁油予北韓籍油輪案，溫姓油商今天獲法院裁定30萬元交保。法務部對此表示，不容許資恐行為，針對涉嫌資恐者，已有目標性金融制裁措施得以斷其金流。

法務部政務次長陳明堂今天說，相關案件是否涉及資恐防制法刑責，由承辦地檢署調查認定，但法務部持續密切注意涉犯資恐法的對象，必要時公告為制裁名單，嚴禁任何商業、金融活動。

陳明堂表示，依資恐防制法規定，得基於執行國際合作、聯合國決議，或針對涉犯資恐法者公告制裁名單，並啟動目標性金融制裁措施，遭制裁者不得對其金融帳戶或其他支付工具，提款、匯款、轉帳、付款等。

陳明堂解釋，遭制裁的個人、法人於銀行機構的存款財產將被全數凍結，原則上不得提領，制裁對象也不得新辦銀行、證券、保險等業務，名下不動產也全面禁止處分，完全依照國際行之多年的最高嚴格標準辦理。

法務部今年1月首度公告制裁名單，將涉嫌協助販賣石油予北韓的陳世憲列為制裁對象；此外，台商張永源被控透過俄羅斯的北韓貿易仲介企業，協助北韓取得煤炭與原油，法務部3月間也對他發出制裁命令。

陳明堂重申，台灣位處亞太地區，對區域安全同盡國際責任義務，不容任何挑釁國際安全行為，更不容許資恐行為，呼籲民眾切勿誤蹈法網。（編輯：梁君棣）1071017