涉槍擊2警逃亡 台南警方公布槍手近照

（中央社記者張榮祥台南29日電）台南市警局玉井分局2名警員12日晚間遭槍擊受傷，警方鎖定57歲男子陳宏宗犯案，並發布緊急查緝專刊，再公布陳宏宗全身近照，明示右臂刺青、頭髮及左手掌只剩姆指等特徵。

台南市警方公布的陳宏宗全身近照，是陳宏宗在床上抽菸的照片，特徵包括右臂有刺青，頭髮有美人尖，及左手掌只剩下姆指。警方呼籲民眾留意，若發現可疑人物，立刻報案。

玉井分局楠西分駐所長王者音、警員顏進財，12日晚間10時同乘一輛警車執行巡邏勤務，行經楠西區密枝里台3線路段時，發現一名騎腳踏車的男子停在路邊，警員認為男子可能需要協助，上前詢問，卻遭對方開槍，2名警員中彈受傷，男子趁亂逃逸。

案發後，警方公布開槍男子騎腳踏車前往案發現場途中、被監視器拍下的畫面，當時男子戴著口罩。

警方緊急查緝專刊資料顯示，57歲男子陳宏宗，居無定所，身高約178公分，體型瘦，左手掌僅剩拇指，生性凶殘，在台南市玉井區、楠西區及嘉義縣大埔鄉間流竄。

警方指出，陳宏宗攜槍逃亡，民眾若發現類似長相或特徵者，可打110或06-5742435向台南玉井分局偵查隊報案；警方查緝時也要注意本身安全。（編輯：陳政偉）1071229